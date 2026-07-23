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Horóscopo de HOY, viernes 24 de julio de 2026: lee aquí GRATIS las predicciones de amor, dinero y trabajo para tu signo
Descubre el horóscopo del 24 de julio de 2026 con las predicciones para los 12 signos del zodiaco y sus números de la suerte, revelados por Josie Diez Canseco.
El horóscopo de hoy, viernes 24 de julio de 2026, llega con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Descubre qué tienen preparado los astros en temas de amor, dinero, trabajo y las oportunidades que podrían presentarse durante esta jornada. Consulta gratis el pronóstico de tu signo zodiacal y conoce el número de la suerte que podría acompañarte hoy.
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La reconocida astróloga Josie Diez Canseco comparte sus predicciones diarias para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo de HOY, 24 de julio de 2026: lee GRATIS las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: No te dejes impresionar por esa persona que insiste en conquistarte; conócela bien antes de aceptarla. No dejes que los problemas de los demás te afecten, solo te harían perder tiempo y gastar energía inútilmente porque no podrías solucionarlos.
- Número de suerte: 16.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Cuidado con lo que dices, hoy podrías complicar tu situación sentimental con promesas que no podrás cumplir. Llegarán personas con más experiencia que tú a tu trabajo; estarás atento y demostrarás muchas ganas de aprender, lo que te causará una buena impresión.
- Número de suerte: 6.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Personas que creías de confianza harán comentarios que te ocasionarán problemas sentimentales; trata de ignorarlos. El dinero que necesitas con urgencia lo conseguirás a través de familiares y amigos, lo que evitará que tengas que pedir un préstamo y pagar intereses.
- Número de suerte: 2.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Un encuentro con alguien importante te ayudará con sus consejos; ahora cambiarás tu forma de pensar. No podrás avanzar solo con ese importante proyecto que tienes a tu cargo, te conviene trabajar en equipo; otras opiniones serán buenas para tu éxito.
- Número de suerte: 17.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Hoy estarás rodeado de atenciones y cariño que te harán olvidar los malos momentos. Recibirás buenas noticias sobre un nuevo trabajo, que te abrirá nuevos y prometedores horizontes. Confía en tus capacidades y lograrás tus metas.
- Número de suerte: 22.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Sentimientos intensos del pasado vuelven a ti, llenándote de nostalgia; es tiempo de buscar algo de distracción. Alguien cercano te ayudará desinteresadamente, dándole un gran impulso a tu carrera. En poco tiempo estarás en posición de retribuir el favor.
- Número de suerte: 14.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Encontrarás el amor donde menos imaginas; la reunión a la que asistirás traerá novedades maravillosas a tu vida. Día muy positivo en el campo laboral: tendrás posibilidades de encontrar un nuevo trabajo o de mejorar en el que ya estás. Tu economía crece día a día.
- Número de suerte: 13.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Estarás rodeado de un grupo variado y alegre, pero cuidado con ilusionarte con falsas promesas. Estás por buen camino laboralmente; no te dejes influenciar por otras personas porque terminarás dudando de tu desempeño, lo que te ocasionaría retrasos.
- Número de suerte: 3.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Estarás muy sensible y tolerante; la persona que amas te dará su apoyo y te reconfortará. Las solicitudes que habías enviado hace tiempo empezarán a tener respuestas. Hoy estarás ocupado analizando si te conviene quedarte en tu trabajo o aceptar algo nuevo.
- Número de suerte: 8.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Conocerás personas interesantes que te contagiarán su positivismo; recuperarás la estabilidad y la armonía. Un asunto laboral que te estaba preocupando se resolverá hoy, con lo que te quitarás un peso de encima y podrás continuar con tu trabajo tranquilo.
- Número de suerte: 20.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Algunas reacciones de la persona que quieres te hacen dudar de su amor; háblale y hallarás las respuestas que buscas. Hoy superarás los avatares de tu rutina laboral y lograrás divertirte con tus actividades. Lo mejor será cuando recibas un buen aumento.
- Número de suerte: 6.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: El amor te sonríe, pero debes controlar tus impulsos antes de que se perjudique tu tranquilidad. Tus propósitos económicos van tomando rumbo; hoy consigues el préstamo tan ansiado, pero no te distraigas y cumple con todas tus obligaciones.
- Número de suerte: 10.
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