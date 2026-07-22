Horóscopo de HOY, jueves 23 de julio de 2026: descubre GRATIS las predicciones para tu signo y tu número de la suerte

¿Quieres saber qué te deparan los astros en esta jornada? Revisa el horóscopo de hoy, jueves 23 de julio de 2026, y descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las cartas astrales revelan las tendencias que podrían influir en aspectos importantes como el amor, la salud, el trabajo y el dinero, además de las oportunidades y desafíos que podrían surgir a lo largo del día.

En esta nota encontrarás el horóscopo diario de Perú con consejos para cada signo zodiacal, posibles cambios emocionales, decisiones laborales y recomendaciones para afrontar nuevas situaciones. Además, descubre el número de la suerte de cada signo y las claves que podrían ayudarte a tomar mejores decisiones en esta fecha.

Horóscopo de hoy, 23 de julio de 2026: predicciones gratis y número de la suerte con Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estarás excesivamente cariñoso y detallista. Toma las cosas con calma y esa persona te demostrará lo mucho que te ama. Será un día de mucho movimiento y contactos importantes, que te ayudarán a sacar adelante el proyecto que se encuentra detenido por falta de presupuesto.

Número de suerte: 15.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Recibirás consejos que te ayudarán mucho en los momentos que estás viviendo. Hoy tomarás decisiones firmes. Aprovecha que contarás con un magnetismo especial para lograr lo que te propones laboralmente; toca puertas y pide favores, no te los negarán.

Número de suerte: 6.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Estás sufriendo por una separación, pero hoy terminarán tus penas; recibirás noticias que te alegrarán. No te desanimes porque aún no encuentras algo que te satisfaga laboral y económicamente. Es cuestión de insistir y seguir buscando.

Número de suerte: 7.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Malos entendidos provocan tus celos y te hacen desconfiar. Ten cuidado con tu reacción y espera a tranquilizarte. Te propondrán un cambio de puesto en tu trabajo; no dejes que la inseguridad te lleve a rechazar la propuesta, ya que te conviene mucho tanto laboral como económicamente.

Número de suerte: 11.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: No te dejes llevar por las apariencias; tómate tu tiempo para conocer a esa persona que quiere entrar en tu vida. Cuidado con las propuestas de negocios: por obtener ganancias rápidas podrías dejarte llevar por personas con poca experiencia que podrían ocasionarte pérdidas.

Número de suerte: 10.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Hoy tendrás un encuentro fortuito que revivirá viejos sentimientos y se transformará en algo mucho más serio. Atraviesas algunas dificultades económicas, pero lograrás salir bien librado de todo; tus ingresos irán en aumento.

Número de suerte: 14.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: El amor está muy cerca y no te das cuenta. Pon más atención en esa persona que te busca constantemente. Serás líder entre tus compañeros de trabajo; aprovecha para impartir tus conocimientos y experiencias, y formarás un buen equipo de trabajo.

Número de suerte: 19.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Un encuentro con alguien que acabas de conocer despertará nuevas emociones en ti; no lo pierdas de vista. Tendrás la oportunidad de hacer una buena inversión, pero dudarás mucho. Es hora de tomar decisiones arriesgadas; el bienestar no llegará solo.

Número de suerte: 2.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Hablarás con alguien que ha pasado por momentos parecidos a los que estás viviendo; su experiencia te ayudará. La culminación de tu trabajo dependerá de otra persona. No te impacientes: entregarás todo a tiempo y sin mayores contratiempos.

Número de suerte: 21.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Esa persona te demostrará su arrepentimiento. Deja las cosas claras antes de aceptar la reconciliación. Te darás un tiempo en tu agitada agenda para practicar deporte; esto favorecerá mucho tu salud y tu rendimiento laboral.

Número de suerte: 8.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Cambias de actitud; aunque tendrás que ceder, ganarás mucho amor y tranquilidad. Nuevas directivas y cambios en tu trabajo pondrán tensos a todos. No te dejes arrastrar por el nerviosismo de tu entorno; pasada la confusión, te darás cuenta de que son positivos.

Número de suerte: 5.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: El cariño será muy importante para tu estabilidad emocional. Aunque estarás cerrado, recibirás mucho amor. Te quejas de tu economía, pero no buscas alternativas para generar nuevos ingresos. Hoy se presentará una muy buena oportunidad que no interferirá con tu trabajo; aprovéchala.