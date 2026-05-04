Pedro Aquino, jugador de Alianza Lima, es ampayado por Magaly engañando a su esposa

Pedro Aquino es jugador de Alianza Lima y, si bien se conoció que el cuadro blanquiazul no lo tiene en sus planes para el Torneo Clausura 2026, está en el ojo de la tormenta.

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El volante de 31 años fue protagonista del ampay de Magaly. La modelo Raiza Martínez mostró conversaciones con Pedro Aquino, en las que le hace comentarios coquetos.

Según la modelo, el futbolista le pidió fotos. En el video que mostró Magaly, se aprecia a Pedro Aquino ingresando al departamento de la modelo a las 7.45 a. m., el 28 de abril del 2026.

El reportero indicó que Aquino solo estuvo 12 minutos en la vivienda de la señorita. “Fue algo rápido”, expresó Raiza Martínez cuando le preguntaron por su encuentro con el jugador de Alianza Lima.