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Sinuano Día HOY, martes 21 de abril, EN VIVO: resultados, qué jugó y números ganadores del sorteo

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 21 de abril. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con los números ganadores. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo de la Lotería del Sinuano Día y Noche de hoy, martes 21 de abril.
Sigue EN VIVO el último sorteo de la Lotería del Sinuano Día y Noche de hoy, martes 21 de abril. | Composición: Líbero / Angie De La Cruz
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El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, martes 21 de abril ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados. ¡Mucha suerte!

Sigue en vivo los resultados del Sinuano Día y Noche hoy, lunes 20 de abril de 2026, en Colombia.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 20 de abril: números ganadores del último sorteo

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, martes 21 de abril de 2026, en vivo

09:16
21/4/2026

Bienvenidos

Este martes 21 de abril se realiza una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Consulta aquí los resultados oficiales, los números ganadores y la hora exacta del sorteo en tiempo real.

En Líbero podrás seguir la transmisión, revisar los resultados actualizados y verificar tu boleto de forma rápida y segura. ¡Mucho éxito en este sorteo!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche se realiza todos los días y cuenta con dos ediciones. La primera, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que la segunda edición, Sinuano Noche, se realiza a las 10:30 p. m.. Sin embargo, los domingos y días festivos el horario del sorteo nocturno se adelanta y se lleva a cabo a las 8:30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano ofrece un diverso plan de premios a sus jugadores.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El Sinuano Día y Noche es un popular juego de azar en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Si el número elegido coincide con el resultado ganador del sorteo en el orden exacto, el jugador obtiene el premio correspondiente según el tipo de apuesta realizada.

¿Dónde comprar mi boleto para jugar el Sinuano?

Puedes comprar tu boleto para jugar el Sinuano Día y Noche en puntos de venta autorizados de chance ubicados en diferentes ciudades de Colombia, especialmente en locales de la red SuperGiros. También es posible adquirir tu apuesta en algunos portales oficiales en línea o a través de vendedores autorizados.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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