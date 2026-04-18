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Sinuano Día de HOY, sábado 18 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día regresa HOY, sábado 18 de abril con una nueva edición y AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO del último sorteo. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, sábado 18 de abril ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 17 de abril: resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de abril EN VIVO: resultados
Bienvenidos
Este sábado 18 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo del Sinuano Día y Noche se realiza todos los días en Colombia en dos horarios distintos. La primera edición suele jugarse alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche normalmente se efectúa a las 10:30 p. m., con un horario especial los domingos y festivos, cuando se realiza a las 8:30 p. m..
El sorteo Sinuano ofrece un diverso plan de premios a sus jugadores.
¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?
Para jugar el sorteo Sinuano, el participante debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y apostar un monto determinado en un punto autorizado o plataforma digital habilitada. El jugador puede decidir si participa en la modalidad Día, Noche o ambas, según el horario del sorteo. Si el número seleccionado coincide con el resultado ganador, el apostador obtiene un premio proporcional al valor jugado, de acuerdo con el plan de pagos.
¿Dónde comprar mi boleto para jugar el Sinuano?
Puedes comprar tu boleto para jugar el sorteo Sinuano en Colombia a través de distintos canales autorizados. La forma más común es adquirirlo de manera presencial en puntos oficiales de chance, como los establecimientos de SuperGIros u otros locales autorizados. También existe la opción de jugar por internet mediante plataformas oficiales o sitios web habilitados por los operadores del juego.
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