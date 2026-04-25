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Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 25 de abril EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores
Si vas a participar del sorteo Sinuano Día y Noche, AQUÍ podrás acceder a los números ganadores del último juego. Sigue la transmisión EN VIVO. ¡Mucha suerte!
HOY, sábado 25 de abril regresa una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche, por lo que en esta nota le compartiremos toda la información que necesita conocer sobre el último juego en Colombia. ¿A qué inician las ediciones, cuáles son las estadísticas y resultados? Sigue EN VIVO la transmisión y accede a los números ganadores.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 24 de abril: números ganadores de la lotería colombiana
Resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 25 de abril
Bienvenidos
HOY, sábado 25 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo del Sinuano se realiza todos los días en dos horarios, según la edición del juego. El Sinuano Día se juega generalmente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y los domingos o días festivos el horario cambia a las 8:30 p. m.
El Sinuano regresa con nuevos sorteos que premian a los jugadores en Colombia.
¿Cuáles son los números que más salen en el sorteo Sinuano?
En el Sinuano, algunos números suelen repetirse con mayor frecuencia según estadísticas históricas compartidas por plataformas especializadas. Entre los más mencionados se encuentran combinaciones como el 0000, 1111, 2222, 1234 o números con terminaciones dobles, ya que muchos jugadores identifican patrones en resultados pasados.
¿Dónde comprar mi boleto del Sinuano?
Los boletos del Sinuano pueden adquirirse tanto de manera presencial como virtual. En físico, se compran en puntos autorizados de apuestas y giros ubicados en distintas ciudades de Colombia, como los locales de SuperGIROS, donde se emite el ticket antes de cada sorteo. Asimismo, existe la opción de comprarlos en línea a través de plataformas oficiales, como la página de la Red de Servicios de Córdoba (Record) u otros sitios autorizados, lo que permite participar de forma rápida y segura desde cualquier lugar.
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