Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de abril: a qué hora juega y resultados del último sorteo

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de abril del 2026, emociona a miles de colombianos que pondrán a prueba su suerte. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota te brindamos toda la información que debes conocer sobre el juego de azar y acceder a los números ganadores.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo cada sábado, comenzando aproximadamente a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), y el resultado del premio mayor se publica cerca de las 10:40 p. m.

Billete de la Semana de la Lotería de Boyacá del sábado 25 de abril.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Los números que más frecuentemente han aparecido en los cuatro dígitos ganadores son el 5, 6, 4 y 3, destacando el número 5 como el más recurrente. En contraste, entre los menos comunes se encuentran el 9, 0, 2 y 7.

Resultado de la Lotería de Boyacá del 18 de abril del 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 18 de abril de 2026 (sorteo 4620) entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos, cuyo número ganador fue el 3207 de la serie 067.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

15.000 millones de pesos 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1.000 millones de pesos 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

400 millones de pesos 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

300 millones de pesos 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

100 millones de pesos 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

50 millones de pesos 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

20 millones de pesos 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá en Colombia asciende a 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo, convirtiéndose en la suma más alta que un apostador puede ganar en el sorteo ordinario, siempre que su número y serie coincidan exactamente con el resultado del sorteo.