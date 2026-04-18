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RESULTADO Lotería de Boyacá HOY, sábado 18 de abril EN VIVO: números ganadores y PREMIO MAYOR del último sorteo
La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 18 de abril con su premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¿Ya compró su boleto? AQUÍ revisa los resultados.
HOY, sábado 18 de abril, se jugará una nueva edición de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y esperadas por miles de jugadores en Colombia. Si vas a participar, en esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del premio mayor de 15.000 millones de pesos.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 17 de abril: resultados y números ganadores del último sorteo
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá de hoy?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. El sorteo principal suele iniciar alrededor de las 10.40 p. m. (hora de Colombia), aunque puede variar ligeramente entre las 10.30 p. m. y 10.45 p. m. dependiendo de la transmisión.
Boleto del sorteo Lotería de Boyacá del sábado 18 de abril.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos dentro de las loterías colombianas, alcanzando los 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.
¿Dónde comprar mi boleto de la Lotería de Boyacá?
Puedes comprar tu boleto de la Lotería de Boyacá en la sede principal o en agencias distribuidoras autorizadas, donde también puedes adquirir tu billete con vendedores oficiales. Además, existen múltiples puntos de venta físicos como Baloto, Gana, Paga Todo, Codesa o Mercaloterías, así como vendedores de confianza en la calle.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 400 millones de pesos
- Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.
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