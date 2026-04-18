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Lotería de Boyacá HOY, sábado 18 de abril EN VIVO: qué jugó, cuáles son los premios y los resultados del último sorteo
Conoce EN VIVO los números ganadores de la Lotería de Boyacá, el popular sorteo que se llevará a cabo HOY, sábado 18 de abril de 2026 en Colombia.
HOY, sábado 18 de abril de 2026, se realizará el Sorteo de Lotería de Boyacá, revelando los números ganadores de la jornada. En el transcurso del día, los participantes podrán descubrir su suerte ante estas nuevas jugadas. Líbero te acompaña EN VIVO a conocer más sobre este popular juego colombiano.
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Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno
¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá se encuentran disponibles en diversos puntos autorizados en todo el país. Los interesados pueden adquirirlos en terminales de juego, redes de chance, puntos Baloto y establecimientos oficiales, así como a través de distribuidores y vendedores autorizados.
Además, existe la opción de comprarlos mediante plataformas digitales como LottiRed y Loticolombia, facilitando así el acceso a los jugadores.
¿Cuál es el premio mayor?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se destaca como uno de los más populares en el ámbito de los juegos de azar en Colombia. En la actualidad, el premio mayor asciende a 15.000 millones de pesos colombianos, lo que lo convierte en una opción muy tentadora para los apostadores.
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