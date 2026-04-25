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Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de abril: últimos números ganadores y premio mayor
Los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy se publicarán en breve, junto con el número ganador. Mantente atento para comprobar si tuviste suerte.
Miles de jugadores en Colombia están atentos al sorteo en vivo de la Lotería de Boyacá, uno de los eventos más esperados del país. Este sábado 25 de abril de 2026, los participantes siguen con expectativa el desarrollo del sorteo para conocer el resultado final, incluyendo el número ganador del premio mayor y las cifras afortunadas que pueden transformar vidas en segundos. A continuación, te explicamos cómo se desarrolla la jornada y dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá correspondientes a esa fecha.
PUEDES VER: ÚLTIMOS RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 18 de abril: números ganadores y PREMIO MAYOR
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá hoy 25 de abril?
El sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 25 de abril de 2026 se encuentra en desarrollo o en proceso de publicación oficial. Una vez confirmados los resultados, se anunciará el número ganador del premio mayor. Los jugadores pueden consultar en tiempo real los resultados a través de los canales oficiales y distribuidores autorizados en todo el país.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo se realiza tradicionalmente en horas de la noche, aproximadamente a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), aunque este horario puede variar ligeramente según la programación oficial.
Este horario convierte a la Lotería de Boyacá en uno de los eventos más seguidos del fin de semana, especialmente por quienes esperan el último resultado de la Lotería de Boyacá con la expectativa de ganar el premio mayor.
¿Dónde comprar mi boleto de la Lotería de Boyacá?
Si deseas participar en la Lotería de Boyacá del 25 de abril de 2026 o en futuros sorteos, puedes adquirir tu billete de forma fácil y segura en:
- Puntos de venta autorizados en ciudades y municipios de Colombia
- Distribuidores oficiales de loterías
- Plataformas digitales certificadas para la venta de lotería
- Recuerda siempre comprar en sitios autorizados para garantizar la validez de tu jugada en la Lotería de Boyacá en Colombia.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
El atractivo principal de la Lotería de Boyacá hoy es su amplio plan de premios, que incluye:
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 400 millones de pesos
- Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno
Este formato hace que la lotería sea una de las más relevantes del país y mantiene la expectativa de miles de jugadores que esperan los resultados de la Lotería de Boyacá correspondientes al 25 de abril de 2026.
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