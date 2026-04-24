Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 24 de abril EN VIVO: números ganadores de la lotería colombiana

El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, viernes 24 de abril. En esta nota de Líbero, podrá seguir todos los detalles de este popular chance, además, siga el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 24 de abril EN VIVO 09:28 Bienvenidos HOY, viernes 24 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el sorteo Sinuano?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días en dos horarios distintos, según la edición del juego: el Sinuano Día se juega diariamente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), siendo uno de los sorteos más tempranos. Por otro lado, el Sinuano Noche se lleva a cabo generalmente a las 10:30 p. m. (hora de Colombia) de lunes a sábado. En el caso de los domingos y días festivos, el horario cambia y se adelanta aproximadamente a las 8:30 p. m.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano pueden comprarse tanto de forma presencial como en línea. En físico, se adquieren en puntos de venta autorizados de apuestas y giros distribuidos en diferentes ciudades de Colombia. Asimismo, existe la opción de comprarlos a través de plataformas digitales oficiales, como la web de la Red de Servicios de Córdoba (Record) o sitios autorizados, lo que permite participar en el sorteo de manera rápida y segura desde cualquier lugar.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche