¿Quién es Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, que acaba de lanzar su negocio en Gamarra?

Hace un año, Marcia Succar llamó la atención del público peruano cuando se viralizaron las imágenes de su fiesta de cumpleaños, a la que asistieron varios jugadores del Club Alianza Lima, justo después de perder la oportunidad de ser campeones nacionales 2023 de forma directa. Hoy en día, la esposa de Carlos Zambrano es reconocida por su exitosa faceta como emprendedora en Gamarra.

Por eso, AQUÍ te compartimos todos los detalles sobre la vida y ocupación de Marcia Succar, quien ya suma casi 50 mil seguidores en Instagram. El fin de semana pasado, destacó junto al jugador de la selección peruana y Rafael Cardozo para promover su emprendimiento 'Mi Gamarra'.

¿Quién es Marcia Succar, la esposa del futbolista Carlos Zambrano?

Marcia Succar de 31 años, es la flamante esposa del reconocido futbolista Carlos Zambrano. La bella mujer no solo se caracteriza por ser el pilar de su hogar, sino que también por la elegancia que denota en todos los eventos públicos.

A través de sus redes sociales, Marcia comparte su inigualable estilo de vida, dejando ver, su pasión por la moda. Por el momento, no se conocen detalles muy específicos sobre la vida privada de la influencer. Pues, ha mantenido un perfil bajo en torno a su vida familiar, pero es probable que empiece a figurar en las pantallas tras su reciente negocio.

Marcia Succar es la esposa del jugador de la selección, Carlos Zambrano. | Instagram

¿A qué se dedica Marcia Succar?

En redes sociales, podemos apreciar que la esposa del futbolista de Alianza Lima tiene un imponente estilo de vida lleno de lujosos viajes. Siempre luce ropa en tendencia y demuestra a sus seguidores sus más grandes adquisiciones monetarias.

Asimismo, Marcia Succar recientemente lanzó 'Mi Gamarra', una aplicación móvil que permitirá que los clientes accedan a productos del emporio comercial desde la comodidad de un dispositivo móvil.

Historia de amor entre Carlos Zambrano y Marcia Succar

Carlos Zambrano y Marcia Succar quedaron totalmente enamorados luego de que el futbolista terminara con su primer compromiso. El 27 de diciembre de 2017, decidieron casarse en una ceremonia íntima a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Y al igual que en su fiesta de cumpleaños del 2023, tuvo una gran asistencia por parte de los futbolistas de la selección peruana. Un año después de darse el sí, decidieron viajar a París para derrochar su romance en la ciudad del amor.

Carlos Zambrano y su esposa celebra su aniversario de boda. | Instagram

Sin embargo, el caos en su matrimonio llegó luego de que Magaly Medina revelara una serie de imágenes en la que se le ve al jugador besando a una joven en un yate. Esta situación puso en jaque su relación, pero aun así Marcia decidió darle otra oportunidad.

Diferencia de edad entre Carlos Zambrano y María Succar

Carlos Zambrano y su esposa, Marcia Succar siempre llamaron la atención debido a la notable diferencia de edad que existe entre ellos. El futbolista de Alianza Lima tiene unos 34 años, mientras que su esposa 31 años, cumpleaños con fecha del 21 de octubre. La diferencia de edad es de 4 años, sorprendente para muchos de los fanáticos de la pareja.