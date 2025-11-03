¿A qué hora juega Alemania vs Colombia y en qué canal transmiten partido del Mundial Sub 17?

Dos potencias en promover jugadores en menores, Alemania y Colombia se enfrentan por el Mundial Sub-17 en la primera fecha del Grupo G. Este encuentro tiene el privilegio de ser visto por muchos amantes del deporte y por aquellos que buscan descubrir nuevos talentos. Además, marca el inicio de la carrera de muchos jugadores que aspiran a llegar a la selección mayor de su país.

¿Cuándo juega Alemania vs Colombia por Mundial Sub 17?

El duelo entre Alemania vs Colombia se juega este martes 4 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2, Rayán. Ambas selecciones quieren iniciar con la victoria en el Mundial Sub-17, por lo que no dejarán nada al azar y harán todos los esfuerzos con el fin de ganar los tres puntos por el grupo G.

¿A qué hora juega Alemania vs Colombia por Mundial Sub 17?

Este partido del Mundial Sub-17 entre Alemania y Colombia inicia a las 09:45 a. m. (Hora Perú). Asimismo, te proporcionamos los horarios para los distintos países del mundo.

México: 08:45 a.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 09:45 a.m.

Venezuela y Bolivia: 10:45 a.m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 11:45 a.m.

España: 15:45 a.m.

¿Dónde ver Alemania vs Colombia?

Este partido entre Alemania vs Colombia por la fecha 1 del grupo G del Mundial Sub 17 se verá por la señal en vivo de DSports (DIRECTV) para toda Latinoamérica. Asimismo, se podrá ver en territorio colombiano por televisión abierta en Caracol TV, RCN Televisión y Deportes RCN.

Canales de transmisión para ver Alemania vs Colombia

Revisa los canales oficiales que transmitirán el Alemania vs Colombia en exclusiva para todos los países disponibles: