¿A qué hora juega México vs Corea del Sur y en qué canal transmiten partido del Mundial Sub 17?

Llegó el momento de presenciar uno de los partidos más llamativos del Mundial Sub 17 como México vs Corea del Sur. Ambas escuadras afrontarán la primera jornada del grupo F del magno certamen FIFA, en el que millones de hinchas están con ansias de ver a los futbolistas en acción. Un torneo con formato exclusivo que pretende paralizar a los 5 continentes participantes.

¿Cuándo juega México vs Corea del Sur por Mundial Sub 17?

El partido entre México vs Corea del Sur se juega este martes 4 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Qatar. Ambos elencos quieren iniciar con pie derecho este certamen, por lo que no escatimarán en esfuerzos con el fin de quedarse con los tres puntos por el grupo F.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur por Mundial Sub 17?

Este encuentro del Mundial Sub 17 entre México vs Corea del Sur inicia a partir de las 08:00 hora peruana (13:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 07:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 08:00 horas

Venezuela, Bolivia: 09:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10:00 horas

España: 14:00 horas

México y Corea del Sur conforman el grupo F del Mundial Sub 17.

¿Dónde ver México vs Corea del Sur?

Este compromiso entre México vs Corea del Sur por la fecha 1 del grupo F del Mundial Sub 17 se verá por la señal en vivo de DSports (DIRECTV) para toda Latinoamérica. Asimismo, se podrá ver en territorio mexicano por televisión abierta en Canal 9, y en TV de paga por la señal de TUDN.

Canales de transmisión para ver México vs Corea del Sur

Revisa los canales oficiales que transmitirán en exclusiva por todos los países disponibles: