¿A qué hora juega Venezuela vs. Inglaterra y dónde ver partido por el Mundial Sub 17?

Las emociones del Mundial Sub 17 2025 continúan con el esperado partido entre Venezuela vs. Inglaterra, quienes debutarán en el torneo este martes 4 de noviembre desde el Aspire Zone - Pitch 4 de Doha con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el grupo E. Conoce todos los detalles del primer cotejo de la 'Vinotinto' en tierras cataríes.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia por el Mundial Sub 17?

El estreno del combinado llanero en la Copa del Mundo Sub 17 contra los 'Three Lions' está programado para dar inicio a partir de las 18:15 horas de Catar (11:15 de Venezuela y 10:15 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 09:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 10:15 horas

Bolivia, Venezuela: 11:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 11:15 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12:15 horas

Inglaterra: 15:15 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 16:15 horas

¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO por el Mundial Sub 17?

Es preciso señalar que el compromiso que protagonizarán Venezuela vs. Inglaterra en el marco de la primera fecha del Mundial Sub 17 2025 será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Televen en territorio llanero y por DSports en el resto de Sudamérica excepto Brasil. Además, DGO y FIFA + serán los encargados de pasar la contienda vía streaming.

Argentina: DSports, DGO

Bolivia: Entel TV

Chile: DSports, DGO

Colombia: DSports, DGO

Ecuador: DSports, DGO

Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Fox Sports App, FOX One, Telemundo, Amazon Prime

México: TUDN, Vix, Amazon Prime

Perú: DSports, DGO

Uruguay: DSports, DGO

Venezuela: Televen, DSports, DGO

¿Cómo llega Venezuela Sub 17?

La selección venezolana sub 17 consiguió la clasificación a su tercera Copa del Mundo de la categoría en abril del presente año, al quedar en segundo lugar del grupo B del Sudamericano y completar el podio en el torneo tras vencer a Chile en el duelo por el tercer lugar. En esta oportunidad, la 'Vinotinto' buscará mejorar su mejor presentación, la cual fue octavos de final en la edición de 2023 realizada en Indonesia.

El equipo dirigido por el histórico Oswaldo Vizcarrondo tendrá un grupo difícil de superar, con rivales complicados como Egipto y Haití, pero su estreno será contra uno de los favoritos a levantar el título, Inglaterra. Por ello, el combinado llanero se preparó de la mejor forma, disputando 11 encuentro entre dos torneos y tres amistosos con buenos resultados, los cuales generan la expectativa de toda una nación de avanzar lo más lejos posible en la justa orbital.

¿Cómo llega Inglaterra Sub 17?

Inglaterra es, como siempre, un candidato fuerte a coronarse campeón del Mundial Sub 17, certamen al cual llegan tras clasificar a la fase final del Campeonato Europeo de la categoría, obteniendo de esta forma uno de los 11 cupos disponibles. El seleccionado de los 'Three Lions' es el favorito a quedarse con el liderato del grupo E, pero ello lo deberá demostrar en el arranque, enfrentando al rival más fuerte de la zona.