Bolivia vs. Sudáfrica EN VIVO: alineaciones, hora y canal dónde ver el Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 2025 arranca con todo este lunes con el esperado partido entre Bolivia vs. Sudáfrica este lunes 3 de noviembre por la primera fecha del grupo A del campeonato desde el Aspire Zone - Pitch 3 de Catar, a partir de las 15:30 horas local (08:30 en territorio altiplánico y 07:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Red Uno, DSports y FIFA +. Entérate de lo más resaltante del debut de la 'Verde' en la competición.

La selección boliviana sub 17 volverá a disputar una Copa del Mundo de la categoría después de 38 largos años de ausencia y lo hará por tercera vez en su historia. El objetivo de la 'Verde' es superar la fase de grupos del torneo por primera vez, cosa que no pudo hacer en las ediciones de 1985 y 1987.

Los dirigidos por el argentino Jorge Perrotta llegan con todos sus convocados disponibles, pero tienen en frente un grupo súmamente difícil como la poderosa Itaila y el anfitrión, Catar. Por ello, están en la obligación de comenzar con el pie derecho ante un combinado sudafricano que es llamado a ser el rival directo por el segundo lugar del grupo.

"Es importante llegar de buena manera al partido, iniciar con el pie derecho este torneo y los chicos están con muchas ganas de representar dignamente al país", declaró el estratega del seleccionado altiplánico para el área de prensa de la FBF a pocas horas del compromiso.

Sudáfrica es uno de los 10 representantes del continente africano en decir presente en la justa mundialista en tierras cataríes, consiguiendo su boleto al ser cuartofinalista de la Copa Africana de Naciones Sub 17, eliminando a potencias de la región como Egipto y Camerún en la fase de grupos.

Los 'Bafana Bafana', comandados técnicamente por Vela Khumalo, llegan con muy pocos amistosos de preparación, pero esperan ser un hueso duro de roer para sus rivales en el grupo A para quedar entre los tres mejores en la tabla y escribir su nombre en la ronda de los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 17 2025?

El encuentro que tendrá la 'Verde' contra los 'Bafana Bafana' en el estreno de ambos en la Copa del Mundo Sub 17 está pactado para comenzar a las 15:30 horas de Catar (08:30 de Bolivia y 07:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 06:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 07:30 horas

Bolivia, Venezuela: 08:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 08:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 09:30 horas

¿Dónde ver Bolivia vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial Sub 17?

Si no te quieres perder ningún detalle del compromiso entre Bolivia vs. Sudáfrica Sub 17, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Red Uno en todo el territorio boliviano, DSports en toda Sudamérica, así como vía streaming por DGO y FIFA +.

Bolivia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 17: posibles alineaciones

Bolivia Sub 17: Gerónimo Govea; Kenyhiro Estrada, Fernando Mena, Matías Espinoza, Matías Cuellar, Lysander Ureña; Héctor Galvis, Luis Sabja, Jesús Maraude; Santos García, Alejandro Camacho. DT: Jorge Perrotta.

Sudáfrica Sub 17: Lwandiso Radebe; Sive Pama, Alwande Booysen, Liam Marthius, Auele Dlekedla; Tboho Mlangeni, Kamohelo Mareletse, Selwyn Stevens; Omphemetse Sekgoto, Emile Witbooi, Neo Bohloko. DT: Vela Khumalo.

Bolivia Sub 17: últimos resultados

Corea del Sur 3-1 Bolivia | amistoso 2025

Emiratos Árabes Unidos 1-1 Bolivia | amistoso 2025

Bolivia 0-4 Colombia | amistoso 2025

Bolivia 0-1 Uzbekistán | amistoso 2025

Bolivia 2-1 Uzbekistán | amistoso 2025

Sudáfrica Sub 17: últimos resultados

Sudáfrica 7-0 Comoras | amistoso 2025

Malaui 1-4 Sudáfrica | amistoso 2025

Marruecos 3-1 Sudáfrica | Copa Africana de Naciones Sub 17 2025

Burkina Faso 2-0 Sudáfrica | Copa Africana de Naciones Sub 17 2025

Camerún 0-0 Sudáfrica | Copa Africana de Naciones Sub 17 2025

¿Dónde se juega Bolivia vs. Sudáfrica?

El escenario donde Bolivia y Sudáfrica medirán fuerzas por la primera jornada del grupo A del Mundial Sub 17 2025 será el Aspire Zone - Pitch 3, cancha que se encuentra dentro el complejo deportivo del mismo nombre ubicado en la ciudad catarí de Doha que cuenta con una capacidad para 100 espectadores.