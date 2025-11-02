- Hoy:
¿A qué hora juega Argentina vs Bélgica y dónde ver partido por Mundial Sub 17?
Argentina y Bélgica se enfrentan por el Grupo A del Mundial Sub 17. Repasa horario y guía de canales para este encuentro que se disputa en Al Rayyan.
Se estrena la 'Albiceleste'. Argentina se mide ante Bélgica este lunes 3 de noviembre, por el Grupo D del Mundial Sub 17 2025, que se viene realizando en Qatar. Este encuentro se disputará en el Complejo Aspire Zone - Pitch 2, escenario ubicado en la localidad de Al Rayyan.
¿A qué hora juega Argentina vs Bélgica?
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:45
- Bolivia y Venezuela: 10:45
- Perú, Colombia y Ecuador: 09:45
- Estados Unidos: 10:45 (Miami y Nueva York) y 7:45 (Los Ángeles)
- México: 08:45
- España: 15:45
- Qatar: 17:45
¿Dónde ver Argentina vs Bélgica?
El partido será transmitido por DSports y DGO para Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Asimismo, en territorio argentino puedes seguir el cotejo vía TV Pública. Finalmente, puedes seguirlo por la plaforma FIFA+.
Argentina vs Bélgica: previa del partido
Será la décimo sexta participación de la 'Albiceleste' en un Mundial de la categoría y espera cumplir un buen papel, como ya lo hizo la Sub 20, que fue subcampeón en Chile.
Por su parte, los 'Red Devils' solo disputaron dos veces este campeonato, aunque en la edición 2015 quedaron terceros, campaña que esperan mejorar este año.
Recordemos que ambos equipos integran el Grupo A, del que también forman partes los combinados de Fiyi y Túnez. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada serie, además de los ocho mejores terceros de 12.
Selección argentina Sub 17 en Doha. Foto: AFA.
