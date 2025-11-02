¿A qué hora juega Bolivia vs Sudáfrica y dónde ver partido del Mundial Sub 17?

0
Conoce el día, hora y canal del partido entre Bolivia vs Sudáfrica por la primera jornada del grupo A del Mundial Sub 17.

Diego Medina
Bolivia y Sudáfrica juegan por el grupo A del Mundial Sub 17.
Bolivia y Sudáfrica juegan por el grupo A del Mundial Sub 17. | Foto: AFP
Momento de vivir un partido histórico de la selección boliviana en este Mundial Sub 17. 'La Verde' se enfrenta a Sudáfrica en su estreno por el grupo A del certamen FIFA de dicha categoría. El equipo sudamericano vuelve a este torneo tras 38 años de ausencia, por lo que querrán celebrar con tres puntos ante sus fieles hinchas.

¿Cuándo juega Bolivia vs Sudáfrica por el Mundial Sub 17?

Las selecciones de Bolivia y Sudáfrica se verán cara a cara este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zone - Pitch 3 de Qatar. Ambas escuadras inician su camino en este certamen FIFA, por lo que no se guardarán nada en busca de los primeros tres puntos de este Mundial Sub 17.

¿A qué hora juega Bolivia vs Sudáfrica por el Mundial Sub 17?

Ambas escuadras de Bolivia y Sudáfrica afrontan este partido del Mundial Sub 17 a partir de las 7:30 hora peruana (8:30 horas de La Paz). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 6:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 7:30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 8:30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 9:30 horas
Bolivia vs Sudáfrica, Mundial Sub 17

Convocados de Bolivia para el Mundial Sub 17.

¿Dónde ver Bolivia vs Sudáfrica por Mundial Sub 17?

Este compromiso del Mundial Sub 17 entre Bolivia vs Sudáfrica se verá por la señal en vivo de DSports (DIRECTV), Unitel y Red Uno. Estos son los canales oficiales para sintonizar en exclusiva los 90 minutos de este vibrante encuentro. Asimismo, tienes la opción vía streaming por DGO y FIFA+.

Canales de transmisión para ver Bolivia vs Sudáfrica Sub 17

Revisa los canales de transmisión por cada país que podrá vivir el Mundial Sub 17:

  • Centroamérica: ViX
  • México: ViX, Amazon Prime Video
  • Arabia Saudita: BeIN Sports Connect
  • Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO
  • Latinoamérica: DSports (DIRECTV)

Así forma el grupo A del Mundial Sub 17

Revisa cómo está conformado el grupo A del Mundial Sub 17 2025 que se juega en Qatar:

EQUIPOSPJPUNTOS
1. Italia--
2. Bolivia--
3. Qatar--
4. Sudáfrica--

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

