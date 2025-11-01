0
Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la Liga 1
Corinthians vs Gremio EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el duelo André Carrillo vs Erick Noriega?

Corinthians de André Carrillo enfrenta a Gremio de Erick Noriega por la fecha 30 del Brasileirao. Revisa el horario y dónde ver el partido.

Sandra Morales
André Carrillo y Erick Noriega se enfrentarán este domingo por el Brasileirao
André Carrillo y Erick Noriega se enfrentarán este domingo por el Brasileirao | FOTO: LIBERO
El Brasileirao está en su momento más importante. Este domingo 2 de noviembre el Corinthians de André Carrillo se medirá frente a Gremio de Erick Noriega en una fecha clave del fútbol brasileño. La cita está programada para que se dispute a partir de las 2:0 p. m. hora peruana y la transmisión lo podrás seguir mediante L1 MAX para todo el Perú.

Palmeiras y Flamengo son los finalistas de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en Lima.

Gremio y Corinthians atraviesan una situación similar en el fútbol brasileño. Ambos clubes luchan por meterse a zona de clasificación para la próxima edición de Copa Sudamericana o Libertadores. De momento, el 'Timao' se ubica en el puesto décimo con 39 puntos, al igual que Gremio.

¿A qué hora juega Corinthians vs Gremio?

El partido de André Carrillo vs Erick Noriega empezará a partir de las 2:00 p. m. hora peruana / 4:00 en el horario de Brasil:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
  • México: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Corinthians vs Gremio?

Revisa la lista de canales que transmitirá este partido. En duelo de peruanos para nuestro país irá a través de L1 MAX:

  • Brasil: Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Globo, Premiere
  • Chile: T13
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • International: Fanatiz
  • Mexico: Fanatiz
  • Perú: L1 MAX
  • USA: Fanatiz, Premiere

Corinthians vs Gremio: alineaciones probables

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.

Gremio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu y Carlos Vinicius.

Corinthians vs Gremio: pronóstico y apuestas

APUESTASCORINTHIANSXGREMIO
BETSSON1.733.454.70
BETANO1.803.655.00
1XBET1.763.485.15
DORADOBET1.763.605.00

