Corinthians vs Gremio EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el duelo André Carrillo vs Erick Noriega?
Corinthians de André Carrillo enfrenta a Gremio de Erick Noriega por la fecha 30 del Brasileirao. Revisa el horario y dónde ver el partido.
El Brasileirao está en su momento más importante. Este domingo 2 de noviembre el Corinthians de André Carrillo se medirá frente a Gremio de Erick Noriega en una fecha clave del fútbol brasileño. La cita está programada para que se dispute a partir de las 2:0 p. m. hora peruana y la transmisión lo podrás seguir mediante L1 MAX para todo el Perú.
PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora, entradas y canal confirmado de la final de Copa Libertadores
Gremio y Corinthians atraviesan una situación similar en el fútbol brasileño. Ambos clubes luchan por meterse a zona de clasificación para la próxima edición de Copa Sudamericana o Libertadores. De momento, el 'Timao' se ubica en el puesto décimo con 39 puntos, al igual que Gremio.
¿A qué hora juega Corinthians vs Gremio?
El partido de André Carrillo vs Erick Noriega empezará a partir de las 2:00 p. m. hora peruana / 4:00 en el horario de Brasil:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 9:00 p. m.
¿Dónde ver Corinthians vs Gremio?
Revisa la lista de canales que transmitirá este partido. En duelo de peruanos para nuestro país irá a través de L1 MAX:
- Brasil: Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Globo, Premiere
- Chile: T13
- Ecuador: Canal del Futbol
- International: Fanatiz
- Mexico: Fanatiz
- Perú: L1 MAX
- USA: Fanatiz, Premiere
Corinthians vs Gremio: alineaciones probables
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.
Gremio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu y Carlos Vinicius.
Corinthians vs Gremio: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|CORINTHIANS
|X
|GREMIO
|BETSSON
|1.73
|3.45
|4.70
|BETANO
|1.80
|3.65
|5.00
|1XBET
|1.76
|3.48
|5.15
|DORADOBET
|1.76
|3.60
|5.00
