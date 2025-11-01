Corinthians vs Gremio EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el duelo André Carrillo vs Erick Noriega?

El Brasileirao está en su momento más importante. Este domingo 2 de noviembre el Corinthians de André Carrillo se medirá frente a Gremio de Erick Noriega en una fecha clave del fútbol brasileño. La cita está programada para que se dispute a partir de las 2:0 p. m. hora peruana y la transmisión lo podrás seguir mediante L1 MAX para todo el Perú.

Gremio y Corinthians atraviesan una situación similar en el fútbol brasileño. Ambos clubes luchan por meterse a zona de clasificación para la próxima edición de Copa Sudamericana o Libertadores. De momento, el 'Timao' se ubica en el puesto décimo con 39 puntos, al igual que Gremio.

¿A qué hora juega Corinthians vs Gremio?

El partido de André Carrillo vs Erick Noriega empezará a partir de las 2:00 p. m. hora peruana / 4:00 en el horario de Brasil:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Corinthians vs Gremio?

Revisa la lista de canales que transmitirá este partido. En duelo de peruanos para nuestro país irá a través de L1 MAX:

Brasil: Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Globo, Premiere

Chile: T13

Ecuador: Canal del Futbol

International: Fanatiz

Mexico: Fanatiz

Perú: L1 MAX

USA: Fanatiz, Premiere

Corinthians vs Gremio: alineaciones probables

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.

Gremio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu y Carlos Vinicius.

Corinthians vs Gremio: pronóstico y apuestas