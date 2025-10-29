¡Sorpresa! Destacado equipo del Brasileirao contactó a figura de Universitario: "Lo llamaron de..."

Universitario de Deportes sigue de celebración tras haber logrado el tricampeonato de la Liga 1. Los cremas quieren seguir haciendo historia buscando el 'tetra', por lo que buscan retener a sus principales figuras. En medio de ello, se conoció que un club del Brasileirao se puso en contacto con un futbolista crema. ¿De quién se trata?

Equipo del Brasileirao contactó a figura de Universitario

Durante el programa 'Vamos al VAR', el periodista Alan Diez analizó el presente de Álex Valera en Universitario, resaltando su gran desempeño a lo largo de la temporada. En ese sentido, mencionó que, con casi 30 años, el delantero debería aprovechar su momento para buscar una oportunidad en el extranjero y asegurar un mejor contrato económico antes de la etapa final de su carrera.

Asimismo, sorprendió al revelar que un club del Brasileirao mostró interés por el atacante. Aunque inicialmente evitó mencionar el nombre, finalmente confirmó que se trata de Ceará, equipo que actualmente se encuentra en la zona media de la tabla del fútbol brasileño.

Video: Vamos al VAR

"Tiene 30 años, esa mechita ya se va acabando, porque a los 35-36 se acaba. Tiene que hacer caja, qué pasa si lo llama, no quiero ser infidente. (…) Pero, que pasa si lo llama un equipo de Brasileirao, de media tabla si quieres, lo llamaron de Ceará ¿Tú crees que va a decir que no?, ¿Qué jugador de fútbol, cualquiera de la ‘U’, recibe una oferta del Brasileirao no se va? Se van volando, el jugador de fútbol es profesional, ‘chancaca’ (plata) papá, nada que la camiseta”, expresó.

De igual manera, Alan Diez señaló que el interés de Ceará por Álex Valera surgió tras el partido ante Palmieras en Brasil. No obstante, aclaró que el fichaje no puede concretarse por ahora, debido a que el mercado está cerrado en el campeonato brasileño.

“Es que cuando fue a jugar con Palmeiras, lo vieron, pero no se puede hacer nada porque el libro de pases está cerrado, han preguntado por él, como cualquiera indaga”, acotó.

Ceará de Brasil interesado en Álex Valera

Ricardo Morales, representante de Álex Valera, indicó que hay comunicación con el Ceará de Brasil. El delantero de Universitario puede tener su segunda aventura internacional.

"Todavía no hay ninguna comunicación oficial, es prematuro, se está trabajando. Pero hay comunicación con el Ceará de Brasil", expresó Morales en Fútbol Como Cancha.

Estadísticas de Álex Valera con Universitario

Durante esta campaña, Álex Valera ha demostrado su gran olfato goleador, tras haber anotado 17 goles en 39 partidos con Universitario, siendo el máximo goleador del equipo. Asimismo, ha aportado con 6 asistencias, cifra con el que se convierte como el más influyente del cuadro crema.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera?

Según se aprecia en la web de Transfermarkt, Álex Valera mantiene un vínculo con Universitario hasta finales de 2026, por lo que aún tiene un año de contrato. Además, el portal internacional lo cotiza en 800 mil euros.