Fabián Bustos dejó inesperada reflexión sobre su salida como DT de Universitario: "Fue un..."
Fabián Bustos, ex DT de Universitario, reapareció luego de que el club haya logrado el tricampeonato y sorprendió a los hinchas con un firme mensaje sobre su salida del banquillo crema.
Universitario de Deportes logró alzarse con el título de la Liga 1 2025 y se consagró como tricampeón nacional, un hito histórico que ha desatado la euforia en los hinchas. Los cremas tuvieron una temporada con cierta incertidumbre, como la que se vivió tras la abrupta salida de Fabián Bustos a mediados de la temporada. Ahora, el técnico rompió su silencio y opinó sobre su salida del cuadro crema.
PUEDES VER: ¿Universitario enfrentará a Barcelona gracias a que salió tricampeón antes? Esto se sabe
Bustos era el técnico llamado a comandar a los merengues en el camino hacia el 'tri'. Sin embargo, sorprendió que a mediados de la campaña decidiera salir de la institución para poner rumbo al histórico Olimpia de Paraguay, aunque no salió como esperaba y terminó siendo destituido luego de algunas semanas.
¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su salida de Universitario?
Ante ello, el extécnico crema, durante una entrevista con el programa 'L1 Radio' expresó su sentir tras su fallido paso por el cuadro paraguayo e indicó que considera un error el haber dejado a Universitario en medio de una campaña histórica. No obstante, señaló que hubieron varios factores que consideró antes de dejar a la institución.
"Creo que fue un error (salir de Universitario). En ese momento, el mundo del fútbol de Perú estaba complicado, se me sanciona muy rápido por un gesto que creo yo que no faltó el respeto a los demás, y llegó la oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación", expresó.
Video: L1 MAX
De igual manera, el estratega argentino aprovechó la oportunidad para dirigirse a los hinchas de la 'U' y enfatizó que entiende las molestias que se generaron por su salida cuando la temporada aún estaba en curso.
"Entiendo al hincha, nunca les voy a reclamar. Me siento querido y agradecido a ellos, pero obviamente es un error que cometí. Llegué a un lugar que no tenía las condiciones como estaban donde veníamos. Son de esos pasos que uno da en su carrera y a veces se equivoca", acotó.
Fabián Bustos felicitó a Universitario por el tricampeonato
Finalmente, Fabián Bustos aprovechó también la oportunidad para poder felicitar a la hinchada merengue por haber obtenido un hazaña histórica como el tricampeonato. Además, expresó que todos los objetivos futuros deben ser de la misma magnitud.
"Hoy estoy acá para felicitar a todo el grupo, la gente de la 'U', la hinchada y los jugadores por lo que se ha conseguido, porque cuando llegamos nos exigían el bicampeonato y ahora, con Jorge Fossati, el grupo consigue el tricampeonato. Lo que viene tiene que ser del mismo tenor", sentenció.
