Ex seleccionado argentino está cerca de firmar con Alianza Lima y evitar el 'tetra' de la 'U'

Alianza Lima quiere cerrar la temporada 2025 con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2. El objetivo de los blanquiazules es repetir su gran papel en el torneo internacional y sobre todo lograr el título nacional, teniendo en cuenta que la 'U' puede ser 'tetracampeón'.

Por ese motivo, los íntimos quieren conformar un plantel altamente competitivo. Antes de mirar los refuerzos, el objetivo del área deportiva es cerrar con las negociaciones con los jugadores que finalizan contrato en diciembre, como Hernán Barcos.

El delantero de 41 años es un referente y gracias a sus goles se ganó el cariño de los hinchas. En la edición impresa de Líbero se informó que Hernán Barcos tiene todo encaminado para renovar con Alianza Lima para el 2026.

Hernán Barcos es un referente en Alianza Lima

Los blanquiazules planifica una gran despedida para Hernán Barcos a finales del 2026, posiblemente un amistoso Gremio, equipo donde es querido e ídolo. No se descarta que el 'Pirata' asuma un cargo dirigencial en la institución victoriana.

Hernán Barcos despertó el interés en clubes del exterior

Hernán Barcos es un atacante que se ganó un lugar en el fútbol continental. Según señaló Ángel Flores, el delantero recibió propuestas de equipos de Paraguay, Uruguay y Ecuador.

El 'Pirata' está muy feliz en Alianza Lima y su deseo es poner fin su carrera profesional con la camiseta blanquiazul. En los próximos días definirá su futuro.