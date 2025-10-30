Pedro Aquino fuera de lista en Alianza Lima y no por lesión: "Es un tema..."

Si bien es cierto la Liga 1 está definida tras el tricampeonato de Universitario de Deportes, la temporada todavía no termina y mucho menos el Torneo Clausura 2025. Dentro de poco Alianza Lima enfrentará a Melgar en un partido sumamente importante, ya que buscará la victoria para poder quedar segundo en el Acumulado y tener más chances de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, previo al encuentro se conoció una fuerte noticia respecto a Pedro Aquino.

El ex Sporting Cristal no fue convocado por Néstor Gorosito para el encuentro ante el 'Dominó' en el Estadio Alejandro Villanueva y de inmediato se encendieron las alarmas, sobre todo porque no se encuentra lesionado y muchos hinchas especulan con un posible problema entre el futbolista de la selección peruana y el comando técnico de los blanquiazules. Sin embargo, no se trata de nada parecido para tranquilidad de los aficionados.

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante sus redes sociales, Pedro Aquino se encuentra resfriado y por ello no fue citado para el partido de Alianza Lima ante Melgar en Matute por el Torneo Clausura. "Es un tema viral", precisó el mencionado comunicador, generando paz en los hinchas que habían pensado en otro tipo de situación. Pese a ello, sin duda alguna será una baja sensible para los íntimos.

La lista de convocados de Alianza Lima sin Pedro Aquino.

Vale precisar que este duelo es importante para ambos clubes. Los dirigidos por Néstor Gorosito quieren pasar a Cusco FC en el Acumulado para así disputar solo un duelo en los playoffs de la Liga 1 y tener más chances de ser Perú 2 en la Copa Libertadores, e ir a la Fase de Grupos, mientras que el rojinegro quiere meterse al torneo más importante de la Conmebol y está obligado a ganar, ya que en las dos últimas fechas del Torneo Clausura le corresponde descansar.

Alianza Lima vs. Melgar: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel González, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales; Bernardo Cuesta.

¿Cómo se definen los playoffs de la Liga 1?

Pese a que Universitario salió campeón de la Liga 1, aún se disputarán playoffs para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores 2026. El tercer y cuarto del Acumulado se enfrentan en una llave a ida y vuelta, donde el ganador avanza y el perdedor será Perú 4 (va a Fase 1). Luego, el vencedor de esa serie choca contra el segundo de la tabla acumulada y el que salga victorioso accede al torneo Conmebol como Perú 2 (Fase de Grupos) y el derrotado se convertirá en Perú 3 (Fase 2).