Manco desató la polémica tras asegurar que en Universitario reconocen la "grandeza" de Alianza

Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y los hinchas comenzaron a festejar por todo lo alto, aunque algunos de ellos se centraron en burlarse de Alianza Lima. En ese sentido, Reimond Manco sorprendió asegurando que, en un video, la 'U' aceptó que no es el único grande y admitió que los blanquiazules son su máximo rival en la historia. Te contamos todo.

Durante la transmisión del programa Línea de 5, en YouTube, el popular 'Rei' habló con sus compañeros de conducción acerca de las celebraciones que ha hecho el cuadro crema a raíz de la obtención del título, ya que incluso en cierto video aparecen los futbolistas cantando y bailando una canción característica de los aliancistas.

"Me gusta que, al bailar 'Gallo Negro' en su celebración, la 'U' reconozca que Alianza es un equipo grande y su rival a vencer. Te hace sentir importante", precisó Reimond Manco, dando a entender que Universitario de Deportes le prestó tanta importancia a los blanquiazules que admitieron se trata también de un club grande del Perú y aceptaron su rivalidad dentro del terreno de juego.

Recordemos que Alianza Lima descuidó la Liga 1 por priorizar la Copa Sudamericana y al final no le alcanzó para salir campeón nacional, por lo que ha sido blanco de burlas por parte de la hinchada merengue que por tercer año consecutivo logró hacerse el monarca del fútbol peruano. La próxima campaña los de Ate lucharán por el tetracampeonato y los íntimos buscarán impedirlo a toda costa.

¿Cuántos títulos tienen Universitario y Alianza Lima?

Universitario de Deportes alcanzó las 29 estrellas oficiales gracias a su reciente tricampeonato, mientras que Alianza Lima se quedó en 25 títulos de la Liga 1 desde que salió bicampeón en el 2022. Eso sí, los blanquiazules afirman que tienen en realidad 26 trofeos y los cremas 28, ya que injustamente se le dio el campeonato de 1934 al cuadro merengue.