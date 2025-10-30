Universitario ganó 4-2 pero sigue detrás de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes quiere seguir haciendo historia en el fútbol profesional. Es por eso que ha conseguido ser el primero en lograr el tricampeonato de la Liga 1, pero ahora busca ser el vigente campeón del Torneo Juvenil Sub-18. El último resultado de los merengues sirve para el objetivo, pero Alianza Lima no cae porque cada vez es más complicado.

Universitario ganó 4-2, pero no le alcanza a Alianza Lima en puntaje

Con un partido que empezó perdiendo, los cremas supieron superar la adversidad y lograron voltear el duelo jugado en Campo Mar.

Los goles de Universitario fueron anotados por Cáceres, Gonzalo Álvarez, Diego Vázquez y Ova. Mientras que los goles de Alianza Universidad fueron anotados por Shut y Joao Ayala.

Universitario está detrás de Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Con esta victoria, la escuadra merengue volvió a ocupar el segundo lugar del Grupo B de la Liga Nacional Sub-18 tras sumar 8 puntos.

Por su lado, Alianza Lima le sacó una ventaja de 5 puntos ubicándose en el primer lugar del Torneo Clausura 2025. La distancia puede ser fundamental para que el cuadro íntimo sea campeón del Torneo Clausura.