Universitario ganó 4-2 pero sigue detrás de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Universitario cada vez más se aleja de Alianza Lima, quien es líder absoluto del Torneo Clausura, mientras que el equipo crema está en segundo lugar.

Luis Blancas
Universitario ganó 4-2 pero no le alcanza a Alianza Lima en puntaje
Universitario ganó 4-2 pero no le alcanza a Alianza Lima en puntaje | Composición: Líbero
Universitario de Deportes quiere seguir haciendo historia en el fútbol profesional. Es por eso que ha conseguido ser el primero en lograr el tricampeonato de la Liga 1, pero ahora busca ser el vigente campeón del Torneo Juvenil Sub-18. El último resultado de los merengues sirve para el objetivo, pero Alianza Lima no cae porque cada vez es más complicado.

Universitario ganó 4-2, pero no le alcanza a Alianza Lima en puntaje

Universitario ganó 4-2 a Alianza Universidad en la jornada 5 del Torneo Sub-18 de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, su victoria no lo acerca a Alianza Lima, que está en busca del título de la categoría.

Universitario de Deportes ganó 4-1 a Alianza Universidad, pero no le alcanza para igualar a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025 del Torneo Juvenil Sub-18.

Con un partido que empezó perdiendo, los cremas supieron superar la adversidad y lograron voltear el duelo jugado en Campo Mar.

Los goles de Universitario fueron anotados por Cáceres, Gonzalo Álvarez, Diego Vázquez y Ova. Mientras que los goles de Alianza Universidad fueron anotados por Shut y Joao Ayala.

Universitario está detrás de Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Con esta victoria, la escuadra merengue volvió a ocupar el segundo lugar del Grupo B de la Liga Nacional Sub-18 tras sumar 8 puntos.

Por su lado, Alianza Lima le sacó una ventaja de 5 puntos ubicándose en el primer lugar del Torneo Clausura 2025. La distancia puede ser fundamental para que el cuadro íntimo sea campeón del Torneo Clausura.

Grupo BPJDGPuntos
1. Alianza Lima5+1613
2. Universitario de Deportes508
3. Sport Boys5-27
4. Sport Huancayo5-26
5. ADT5-64
6. Alianza Universidad5-64

