Alianza Lima sumó puntos en la tabla del Torneo Clausura y aún puede obtener el título

Alianza Lima busca cerrar su participación en la Liga 1 de la mejor manera posible. Los blanquiazules enfrentarán este viernes a Melgar en un duelo clave que podría acercarlos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de ese contexto, los hinchas se mostraron entusiasmados tras conocerse que el equipo sumó puntos en la tabla del Torneo Clausura y continúa firme en la pelea por el título nacional.

En esta oportunidad, nos referimos a las divisiones menores de Alianza Lima continúan destacando en el Torneo Juvenil Sub 18, donde compiten en el segundo certamen del año. En la fecha 5 del Grupo B, los blanquiazules se midieron ante Sport Huancayo y lograron imponerse con autoridad por 3-0.

El cuadro íntimo no tuvo el mejor arranque, pero con el pasar de los minutos mostró una notable mejora en su rendimiento y terminó asegurando una importante victoria. Los goles fueron obra de Donato Reynaldo, Yosimar Gómez y Brian Arias, las grandes figuras del encuentro.

Alianza Lima venció 3-0 a Sport Huancayo y sumó puntos esenciales en Torneo Clausura Sub 18.

Con este triunfo, Alianza Lima sumó tres puntos clave y se mantiene como único invicto del Grupo B, además de ampliar su ventaja sobre Universitario, que ahora se encuentra a cinco unidades.

Alianza Lima puede obtener el título

Este resultado representa un impulso anímico importante para los íntimos en la recta final del torneo. Si logran quedarse con el primer lugar del grupo, tendrán un cruce más favorable en los cuartos de final rumbo a la definición del campeonato y, en caso de conquistar el Torneo Clausura, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la gran final por el título nacional Sub 18.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Sub 18

Ahora, la escuadra blanquiazul deberá volver a los entrenamientos para preparar su próximo partido ante Alianza Universidad. Este encuentro está programado para el lunes 3 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Complejo de Esther Grande de Bentín.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18