Rebosio reveló que Alianza Lima busca el fichaje de futbolista de club campeón: "Selección..."

Alianza Lima quiere ser un equipo protagonista en la próxima temporada 2026, donde tendrá nuevamente ritmo de competencia en la Copa Libertadores 2026. Ante ello, el club victoriano tiene la misión de reforzarse con jugadores de experiencia, así como de jóvenes talentos que puedan ser parte del proyecto deportivo.

Miguel Rebosio destapó que Alianza Lima tiene en la mira a futbolista de campeón peruano

En ese sentido, durante el programa de YouTube, 'Estudio Fútbol', el ex Sporting Cristal, Miguel Rebosio impactó en los hinchas al revelar que la institución blanquiazul tiene en el interés de poder contar con Cristian Carbajal, talentoso lateral izquierdo de Sport Boys.

Bajo ese contexto, el popular 'Conejo' Rebosio detalló que el deseo de los íntimos sobre querer fichar al integrante del primer campeón peruano, se debe a que tiene gran proyección a futuro, asimismo, ya fue parte de una convocatoria a la selección peruana.

Alianza Lima busca el fichaje de Cristal Carbajal para el 2026

"Tengo información del lateral izquierdo del Sport Boys, Cristian Carbajal, para Alianza Lima. Lo que decían, ni bien estás convocado a la selección peruana, ya te ven de otra forma", manifestó el exfutbolista peruano.

Cristian Carbajal fue convocado con Perú en el amistoso ante Chile

Es preciso recordar que, el lateral de 26 años logró ser convocado por el estratega interino Manuel Barreto previo al amistoso que afrontó la 'Blanquirroja' contra Chile en el mes de octubre. La noticia verdaderamente sorprendió al habilidoso jugador de la 'Misilera', quien no dudó en expresar toda su felicidad por este gran momento.

"Recibí la llamada y no lo podía creer, pero como me dijeron mis familiares, para eso trabajas día a día, por cada sufrimiento. La convocatoria va para mi madre por todo el apoyo y mis tres ángeles que están en el cielo. Ahora lo tomo con mucha responsabilidad", relató a través de una entrevista con GOLPERÚ.

Cristian Carbajal y su presente con Sport Boys esta temporada

Cristian Carbajal registra de manera oficial 31 encuentros con el elenco del primer puerto en lo que va de la temporada 2025. Además, en su cuenta personal tiene 1 anotación, 4 asistencias, y un aproximado de 2393 minutos, los cuales evidencian su importante actualidad deportiva jugando como titular.