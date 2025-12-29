Ex figuras de Alianza y Universitario firmaron con Juan Pablo II para salir campeón de la Liga 1

Los equipos están ultimando detalles para lo que será su participación en la Liga 1 2026. Juan Pablo II sostendrá su segundo año en la máxima división del fútbol peruano, por ello, decidió reforzar su plantel con ex figuras de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Christian Cueva es el flamante refuerzo del equipo de Chongoyape. 'Aladino' decidió volver al fútbol peruano tras su paso por Emelec. Aseguró que su objetivo es alcanzar su mejor nivel deportivo para llevar a Juan Pablo II en lo más alto del campeonato.

Christian Cueva es el flamante refuerzo de Juan Pablo 2.

Otro jugador que llegó al conjunto norteño, y que pasó por Alianza Lima, es Erinson Ramírez. El atacante de 27 años surgió de las divisiones menores del cuadro blanquiazul y llegó a tener su oportunidad en el primer equipo, donde disputó 46 partidos y anotó dos goles.

Erinson Ramírez fue presentado como nuevo jugador de Juan Pablo II.

Así como Cueva y Ramírez, otro jugador que pasó por Alianza Lima es el refuerzo de Juan Pablo II. El experimentado Jack Durán decidió continuar su carrera deportiva en el conjunto norteño.

Ex figura de Universitario firmó con Juan Pablo II

Si bien no es fichaje, pero la continuidad de Christian Flores en Juan Pablo II fue celebrado por sus hinchas. El volante, que se formó en Universitario, fue una pieza clave del equipo en la Liga 1 2025.

'Ojitos' Flores surgió de las divisiones menores de Universitario.

el jugador de 24 años disputó 31 partidos, entre Apertura y Clausura, no anotó goles ni brindó asistencias. Registró en total 2494 minutos en la cancha.