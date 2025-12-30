Universitario lo dejó ir libre y ahora es fichaje de club que jugará la Copa Sudamericana

¡Es oficial! Universitario de Deportes cada año busca repotenciar su plantel con estrellas nacionales e internacionales, esto con el objetivo de luchar por la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese sentido, hubo un futbolista que quedó fuera de los planes de la 'U' y recientemente fue confirmado como fichaje de un poderoso club que sueña con salir campeón de la Copa Sudamericana este 2026.

Luego de que los cremas decidieran dejarlo como futbolista libre, este hábil defensor consiguió equipo y ahora brillará en una nueva institución deportiva en el norte del Perú. Nos referimos a José Luján, elemento nacional que, según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, integrará el plantel de Alianza Atlético en la campaña entrante, compitiendo tanto en el ámbito local como continental.

José Luján estuvo en Universitario

El central llegó a Universitario de Deportes en el 2023 tras haber culminado su contrato con Melgar, ahí estuvo hasta mediados de temporada y fue cedido a la Universidad César Vallejo, por lo que no pudo salir campeón de la Liga 1 en la recordada final frente a Alianza Lima. Una vez terminado el préstamo le tocó retornar a Ate, pero se llevó una pésima noticia.

José Luján en Universitario.

Como el vínculo legal con José Luján solo era por un año, la 'U' aprovechó y decidió no renovarle a inicios del 2024, por lo que empezó a buscar ofertas y optó por jugar en Los Chankas de Andahuaylas, que recién había ascendido a la Primera División del Perú. Luego, comenzando el 2025 volvió a quedarse sin club y poco después lo contactaron desde UTC, por lo que jugó toda la última campaña en Cajamarca.

Ahora, con la nueva temporada en mente, José Luján terminó su contrato con el 'Gavilán' y ahora firmó por Alianza Atlético de Sullana, donde buscará afianzarse como titular y así luchar tanto por la Liga 1 como la Copa Sudamericana 2026, donde los norteños enfrentarán a Deportivo Garcilaso para acceder a la Fase de Grupos.