Universitario sorprende con mensaje sobre el partido con FC Cajamarca: "Comodidad..."

Uno de los partidos más importantes de la fecha 5 es el que jugarán Universitario de Deportes y FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate, por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese sentido, el elenco merengue sorprendió con un fuerte mensaje respecto al enfrentamiento que tendrán con el elenco de Hernán Barcos y compañía.

Como sabemos, el Estadio Monumental promete estar repleto y eso significa que miles de hinchas acudirán a sus cuatro tribunas, por lo que el resguardo es sumamente importante. Muchos de estos aficionados acuden con diversos objetos que no quieren perder, por lo que la institución de Ate sorprendió con una gran medida.

"Seguridad y comodidad en casa. Encuentra hoy los Lockers Maletek en las tribunas sur, oriente y occidente del Monumental. Guarda tus objetos personales con plena seguridad pagando solo S/5.00 en efectivo", indicó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de 'X'.

La noticia de Universitario.

Dee esta forma, los hinchas del cuadro merengue podrán guardar sus pertenencias antes de entrar a las tribunas y recogerlas una vez el partido con FC Cajamarca haya terminado, algo sumamente importante para muchos aficionados que no quieren perder sus objetos por un descuido.

Posible once de Universitario

Javier Rabanal viene preparando un once sumamente potente para derrotar a los cajamarquinos en el Estadio Monumental de Ate. Así formarían los merengues: Diego Romero; Williams Riveros, Caín Fara, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.