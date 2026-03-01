0
EN VIVO
Universitario vs FC Cajamarca
EN DIRECTO
Universitario vs Alianza Lima vóley

Universitario sorprende con mensaje sobre el partido con FC Cajamarca: "Comodidad..."

Universitario enfrentará a FC Cajamarca en el Estadio Monumental y sorprendió con un fuerte mensaje poco antes del encuentro por la Liga 1.

Francisco Esteves
Universitario sorprende con mensaje a sus hinchas.
Universitario sorprende con mensaje a sus hinchas. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Uno de los partidos más importantes de la fecha 5 es el que jugarán Universitario de Deportes y FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate, por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese sentido, el elenco merengue sorprendió con un fuerte mensaje respecto al enfrentamiento que tendrán con el elenco de Hernán Barcos y compañía.

Rodrigo Ureña es tricampeón con la 'U'.

PUEDES VER: ¿Vuelve? Universitario envía inesperado mensaje sobre Rodrigo Ureña: "Hoy está..."

Como sabemos, el Estadio Monumental promete estar repleto y eso significa que miles de hinchas acudirán a sus cuatro tribunas, por lo que el resguardo es sumamente importante. Muchos de estos aficionados acuden con diversos objetos que no quieren perder, por lo que la institución de Ate sorprendió con una gran medida.

"Seguridad y comodidad en casa. Encuentra hoy los Lockers Maletek en las tribunas sur, oriente y occidente del Monumental. Guarda tus objetos personales con plena seguridad pagando solo S/5.00 en efectivo", indicó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de 'X'.

Universitario

La noticia de Universitario.

Dee esta forma, los hinchas del cuadro merengue podrán guardar sus pertenencias antes de entrar a las tribunas y recogerlas una vez el partido con FC Cajamarca haya terminado, algo sumamente importante para muchos aficionados que no quieren perder sus objetos por un descuido.

Posible once de Universitario

Javier Rabanal viene preparando un once sumamente potente para derrotar a los cajamarquinos en el Estadio Monumental de Ate. Así formarían los merengues: Diego Romero; Williams Riveros, Caín Fara, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano