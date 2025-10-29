Campeón peruano quiere firmar a Oslimg Mora, ex Alianza Lima, hasta el 2027: "Conversaciones"

El Torneo Clausura 2025 está por llegar a su fin, y a falta de pocas jornadas para culminar la temporada, varios equipos empiezan a trabajar en el armado de sus plantillas. Ahora, una histórica escuadra apunta a ser protagonista y la directiva tiene el deseo de poder contar con el ex Alianza Lima, Oslimg Mora por las próximas temporadas.

Campeón peruano busca firmar a Oslimg Mora ex Alianza Lima hasta el 2027

Según la información que brindó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales, Sport Boys, primer campeón peruano, busca extender el vínculo con el lateral peruano al finalizar la temporada. Por ese motivo, en las próximas semanas, ambas partes se reunirán para tratar de llegar a un acuerdo. Cabe recordar que, otros elencos de la Liga 1 también tienen en la mira al joven extremo.

"Hay una conversación pendiente con Oslimg Mora una vez termine el campeonato. En Sport Boys le quieren renovar 2 años más (hasta el 2027). El jugador ya conoce la intención de los rosados. Un par de clubes de provincia lo tienen en carpeta", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Oslimg Mora llegó a Sport Boys para la temporada 2025/Foto: X

Oslimg Mora y su presente con Sport Boys esta temporada

Oslimg Mora arribó a la 'Misilera' a inicios de temporada, procedente de Atlético Grau de Piura. Con los rosados registra de manera oficial 31 encuentros en el Torneo Apertura 2025 y Torneo Clausura, que evidencian su importante actualidad deportiva en el plano local.

El también interior derecho se consolidó como titular en el conjunto del Primer Puerto, a tal punto de sumar un aproximado de 2574 minutos este año. De hecho, el lateral de 26 años volvió a recuperar su mejor nivel y se ganó en base a su esfuerzo la confianza del comando técnico.

¿En qué clubes ha jugado Oslimg Mora?

Alianza Lima

Universidad San Martín de Porres

Atlético Grau

Sport Boys

Valor en el mercado de Oslimg Mora

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Oslimg Mora ostenta unos 350 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, esta cifra no se compara con los 475 mil euros que obtuvo durante su paso por Alianza Lima en la temporada 2021.