¿Fichaje? Jugó la Sudamericana y ahora no dudó en revelar su amor por Alianza Lima: "Soy hincha"

Alianza Lima apunta a ganar los próximos partidos que le quedan en el Torneo Clausura 2025, a fin de cerrar la temporada de la mejor manera. A su vez, la directiva del club ya piensa en reforzar su plantel para la nueva edición de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. En esa línea, un talentoso lateral viene siendo vinculado al cuadro blanquiazul.

Talentoso jugador de la Liga 1 reveló su hinchaje por Alianza Lima

D'Alessandro Montenegro es uno de los prometedores talentos que tiene ADT de Tarma esta temporada. Por ese motivo, ante el interés de algunas escuadras de la Liga 1, el futbolista de 22 años brindó una entrevista en la que decidió confesar su hinchaje por los íntimos desde muy pequeño.

D'Alessandro Montenegro lleva 2 goles con ADT de Tarma esta temporada/Foto: X

"Sería muy lindo, la verdad, sería una oportunidad muy bonita de poder estar en Alianza. Soy hincha de ese equipo y yo siento que estar ahí sería una oportunidad muy linda, ¿no?, de poder jugar en Alianza. Yo siempre le he dicho soy hincha de Alianza Lima, desde la cuna, porque nací ahí, crecí ahí, me volví hincha de Alianza por mis padres también, que fue donde comenzó todo.", reveló Montenegro.

(Video: Sandroignacio_of)

Bajo ese escenario y pese a haber anunciado ser hincha de Alianza Lima, D'Alessandro Montenegro dejó en claro que es un profesional, y de darse la chance de defender la camiseta de otros clubes grandes no tendría ningún inconveniente.

"Respeto mucho los equipos grandes, que son la U, Cristal, siento que, bueno, son equipos que dan muchísimo la talla y nada. Pero yo creo que en el tema profesional nunca se puede despreciar una oportunidad, de poder estar en un equipo grande. Siento que, por más hincha que seas, creo que tu trabajo también es algo muy importante y yo creo que va por delante", acotó el lateral.

D'Alessandro Montenegro jugó la Copa Sudamericana 2025

Es importante resaltar que, el seleccionado nacional disputó 70 minutos en la presente edición de la Copa Sudamericana 2025, cuando el 'Vendaval Celeste' se vio las caras contra Cienciano del Cusco en la Primera Ronda del torneo Conmebol. Sin embargo, el lateral no pudo acceder a la siguiente ronda del certamen ya que el 'Papá' ganó en penales por un marcador de 7-6.