Juan Jayo mostró firme postura ante posible renovación de Guerrero en Alianza: "Un poco..."

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima con el sueño de convertirse en campeón, pero lamentablemente esto no ha podido ser debido a la contundencia de Universitario. Con la temporada casi terminada, el 'Depredador' podría ampliar su vínculo con la blanquiazul para pelear por el título nacional el próximo año.

Luego de confirmarse la continuidad de Néstor Gorosito, las autoridades de Alianza Lima están enfocados en planificar el plantel de la temporada 2026. Bajo esa premisa, en las últimas horas se informó sobre la posible renovación de Paolo Guerrero, jugador histórico del club que seguiría jugando hasta los 42 años de manera profesional.

Juan Jayo y su firme opinión sobre posible renovación de Paolo Guerrero

Sin quitarle mérito a los goles que ha hecho Paolo Guerrero en su regreso a Alianza Lima tras jugar en el extranjero, Juan Jayo brindó su opinión para la temporada 2026 de Alianza Lima donde el delantero entraría en los planes del club. Durante el programa de 'A presión' explicó que ante la continuidad de Guerrero no se debe dejar de buscar otra alternativa que llegue para ser titular.

"Acá analizamos un poco quién está más entero y pienso que Paolo Guerrero tiene una pequeña ventaja en lo físico. Físicamente creo que acaba mejor, pero concuerdo en que se debe traer una persona que pueda pelearle el puesto, que sea titular y no se sienta menos que Paolo ni Hernán Barcos. Eso ya es un tema del scouting, de Franco Navarro para que puedan decidir bien al jugador idóneo que pueda acompañarlos y para que sea titular", sostuvo el exjugador de Alianza Lima.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su renovación con Alianza?

En conversación con la prensa, Paolo Guerrero señaló que el tema de su renovación recién se verá al final de temporada y no quiso adelantar nada sobre su futuro en el club. "Seguramente nos sentaremos a conversar. Primero es el club, el equipo y que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores directamente. Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión", dijo.