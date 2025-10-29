Paolo Guerrero dio llamativas declaraciones sobre su renovación con Alianza: "Después..."

Alianza Lima continúa trabajando con el armado de su plantel para la temporada 2026 y lo primero que está viendo la dirigencia es el tema de las renovaciones a los elementos blanquiazules. De los que más se habla en los últimos días es el caso de Paolo Guerrero, quien llamo la atención de los hinchas al dar llamativas declaraciones sobre el tema.

Libero pudo conocer que ha tomado la decisión de extenderle el contrato al 'Depredador' por todo el 2026, pero el propio futbolista sorprendió al ser abordado por la prensa al decirles que recién se sentará a conversar con la directiva aliancista cuando finalice la temporada. Además, señaló que el club de La Victoria es su casa y su vida, pero ahora solo piensa en el cierre del año con los 'Íntimos'.

"A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar. Primero es el club, el equipo y que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores directamente. Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación a su salida del predio de entrenamientos en Lurín.

Video: Jax Latin Media

Paolo Guerrero está predispuesto a renovar con Alianza Lima

En esa misma línea, el experimentado atacante de 41 años aseguró que tanto él como la institución vienen mostrando predisposición para que se de la renovación, pero que en este momento está plenamente enfocado en la recta final del Torneo Clausura y los playoffs para definir el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"De mi parte, a final de temporada vamos a ver que pasa. Hay la predisponibilidad del club y mía también. Primero prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, que son muy importantes y tenemos que ganarlos", agregó.