Paolo Guerrero renovó contrato con Alianza Lima: revisa hasta cuándo firmó el '9'

¡Confirmado! Alianza Lima decidió renovarle contrato a uno de sus principales delanteros como lo es Paolo Guerrero, quien este año ha convertido un total de 13 goles entre la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. El 'Depredador' no lo dudó y estampó su firma por una sorprendente cantidad de temporadas con los de La Victoria. Te contamos todos los detalles.

El periodista Gerson Cuba informó mediante sus redes sociales que el máximo goleador en la historia de la selección peruana se quedará en Matute ante la inquietud de los hinchas, quienes quieren saber cómo se armará el plantel de cara a la próxima campaña con el objetivo, que más es una obligación, de salir campeón nacional e impedir a toda costa el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Por ello, Paolo Guerrero firmó contrato con Alianza Lima únicamente por una temporada más y de esta forma estará bajo las órdenes de Néstor Gorosito por todo el 2026. Pese a ello, los aficionados blanquiazules exigen a la directiva más contrataciones porque con el 'Depredador' no alcanzará para pelear por la Liga 1 y Copa Libertadores al mismo tiempo, tal y como se vio este año.

Paolo Guerrero se queda en Alianza Lima por una temporada más.

¿Hernán Barcos también renovará con Alianza Lima?

Asimismo, de momento tampoco se conoce el futuro de Hernán barcos, otro delantero que tiene también 41 años, y solo hay rumores que apuntan a una posible renovación por la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, de momento solo hay rumores y no hay nada seguro, aunque un periodista aseguró que el '9' argentino ha recibido ofertas del extranjero y podría partir si es que no lo consideran en Matute.

"El 'Pirata' desde Paraguay, Uruguay y Ecuador, ha recibido propuestas de clubes, que jugarán torneo internacional el 2026. Mientras tanto, en Alianza, no definen su continuidad y Hernán que necesita decidir su futuro lo más pronto posible. El 'Pipo' ha pedido un 9 de jerarquía", precisó Ángel Paul Florez.