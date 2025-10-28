Fossati confesó qué le dijo a Valera tras polémica discusión con Hernán Barcos: "Un atrevido..."

Universitario ya está en Lima luego de lograr la hazaña en Tarma y el tricampeonato nacional. En ese sentido, después de sumar este nuevo palmarés institucional, el estratega uruguayo Jorge Fossati rompió su silencio y se refirió a la polémica que protagonizaron Álex Valera y Hernán Barcos en el último clásico del Torneo Clausura 2025. ¿Qué dijo?

Jorge Fossati se pronunció sobre el cruce entre Álex Valera y Hernán Barcos en el último clásico

En primera instancia, a través de una entrevista con GOLPERÚ, el 'Nono' reconoció que hace poco tuvo una comunicación con 'Valegol' respecto a cómo ha mejorado su carácter en los últimos años, a lo que no dudó en reconocer la madurez emocional del ariete merengue a lo largo de la temporada.

Hernán Barcos y Álex Valera tuvieron polémico cruce en el clásico del Torneo Clausura 2025

"Sería un atrevido hablar por Alex Valera. Justo estábamos hablando con él en un mano a mano. Yo lo felicitaba por lo que ha madurado en estos dos años que yo lo conozco. Yo le decía que por muchas cosas que nos han pasado dentro de la cancha durante este año, en el 2023 lo hubiesen expulsado 10 veces por como era. Hoy es otra madurez que tiene y eso lo lleva a que supere las dificultades de otra manera", declaró a la prensa", sostuvo.

(Video: GOLPERÚ)

Bajo ese escenario, ante la pregunta de un periodista Fossati evitó entrar en detalles sobre la actitud del 'Pirata', sin embargo, decidió resaltar la conducta que mostró el delantero peruano. "Sí creo que sé de lo que estás hablando, estuvo notable. Yo no nombro a otras personas, mucho menos colegas porque les tengo profundo respeto. A veces puedo pensar que están equivocados pero jamás lo voy a remarcar eso. Yo estoy hablando de Valera, no me pases para otro, solo hablo de Álex", acotó.

Finalmente, el experimentado DT subrayó de gran manera el buen temperamento del '20' del cuadro merengue, en un momento álgido del partido, y luego de haber sostenido un tenso cruce con el referente de Alianza Lima.

"Me parece que Valera actuó notable con esos códigos que se manejan o manejaban en el fútbol. Esos, como otros se han dejado de manejar y ha hecho mal al fútbol", sentenció el entrenador de Universitario.