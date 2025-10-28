Universitario anuncia precios de entradas para el partido ante Garcilaso en el Monumental

El buen momento de Universitario de Deportes en el fútbol peruano es algo que nadie lo puede negar. Tras haber conquistado el tricampeonato nacional, a falta de dos fechas por jugarse, los 'cremas', alistan una gran celebración frente a su hinchada en el estadio Monumental.

La consagración de Universitario estará completa luego de que puedan presentarse ante su gente en el partido ante Deportivo Garcilaso y más aún si logran conseguir una victoria que les garantice mantener el invicto. El partido ya tiene fecha y también se conocieron los precios de las entradas.

Precios de entradas para el partido entre Universitario vs Garcilaso

A través de las redes sociales de Universitario de Deportes se anunció la lista de precios oficiales para que todos los hinchas se puedan sumar a la gran celebración que se realizará en el estadio Monumental de Ate. Los precios varían entre 60 a 250 soles. Palco y la experiencia crema tienen otro costo. Conoce a continuación.

Norte: S/60

Sur: S/60

Oriente: S/150

Occidente lateral: S/180

Occidente central: S/250

Palco monumental: S/450

Experiencia crema: S/2,000

Precios de entradas para el partido de Universitario en el Monumental.

El partido entre los equipos de Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. por la fecha 17 del Torneo Clausura.

¿Cuándo juegan Universitario vs Garcilaso?

Asimismo, mencionar que la venta de entradas contará con la prioridad adecuada. En ese sentido, el día lunes podrán comprar los socios cremas y adherentes del 01 al 15,500 desde las 7:00 p.m., mientras que el martes 28 de octubre podrán hacerlos los socios cremas y adherentes en el mismo horario. Finalmente, el día miércoles 29 de octubre estará disponible para la hinchada crema en general.