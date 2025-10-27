0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Universitario y los 5 récods que rompió al obtener su tricampeonato en esta temporada 2025

Tras una campaña de ensueño, Universitario se coronó tricampeón y además de sumar una nueva estrella en su palmarés, también pudo romper varias marcas en el fútbol peruano.

Wilfredo Inostroza
Universitario ganó en Tarma y es tricampeón de la Liga 1
Universitario ganó en Tarma y es tricampeón de la Liga 1 | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
COMPARTIR

Universitario de Deportes se coronó ganador del Torneo Clausura 2025 y con ello obtuvo el título de la Liga 1, que lo convierte en tricampeón nacional. A falta de tres jornadas, los 'cremas' ya pueden sumar una nueva estrella e inflar el pecho por varios récords que han roto.

Universitario de Deportes tendrá a futbolista con pasado en Rosario Central.

PUEDES VER: Universitario confirma a ex Rosario Central por todo el 2026 tras el tricampeonato: "Por una..."

A continuación repasa los récords que obtuvo Universitario con el 'tri' obtenido en la altura de Tarma.

Primer equipo que es dos veces tricampeón

Al coronarse tricampeón nacional, Universitario es el primer equipo peruano que obtiene tres títulos consecutivos en dos ocasiones. El primer tricampeonato fue en 1998,1999 y 2000.

Único equipo en ganar cinco torneos cortos consecutivos

La 'U' es el único club que ha obtenido cinco torneos de forma consecutiva: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025.

Equipo que se corona campeón nacional más rápido

Al obtener el título este 26 de octubre, se convierte en el club que sale campeón más rápido. El récord lo ostentaba Sporting Cristal, cuando en 1996 logró su tricampeonato un 27 de octubre. No se cuentan los campeonatos que terminaban a comienzos de año en las décadas de los 70 y 80.

Único club peruano en ganar un torneo corto de manera invicta

Más allá de los dos partidos que le restan por jugar, Universitario es el primer equipo nacional que se corona campeón de un torneo corto de forma invicta. Falta definir si es que culmina la campaña sin perder, pero ya la coronación en sí la obtuvo con cero derrotas en su registro.

Universitario de Deportes

Universitario ganó en Tarma y se coronó tricampeón. Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR.

Unico club en ser campeón dos años consecutivos sin disputar play off

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que gana dos títulos nacionales consecutivos sin necesidad de disputar los play off. Y es el primer equipo que lo hace por tres ediciones sin que sea en año seguidos (también lo hizo en 2000).

Estadísticas: Son Datos No Opiniones y Ricardo Figueroa.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

  2. Universitario confirma a ex Rosario Central por todo el 2026 tras el tricampeonato: "Por una..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano