Universitario de Deportes se coronó ganador del Torneo Clausura 2025 y con ello obtuvo el título de la Liga 1, que lo convierte en tricampeón nacional. A falta de tres jornadas, los 'cremas' ya pueden sumar una nueva estrella e inflar el pecho por varios récords que han roto.

A continuación repasa los récords que obtuvo Universitario con el 'tri' obtenido en la altura de Tarma.

Primer equipo que es dos veces tricampeón

Al coronarse tricampeón nacional, Universitario es el primer equipo peruano que obtiene tres títulos consecutivos en dos ocasiones. El primer tricampeonato fue en 1998,1999 y 2000.

Único equipo en ganar cinco torneos cortos consecutivos

La 'U' es el único club que ha obtenido cinco torneos de forma consecutiva: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025.

Equipo que se corona campeón nacional más rápido

Al obtener el título este 26 de octubre, se convierte en el club que sale campeón más rápido. El récord lo ostentaba Sporting Cristal, cuando en 1996 logró su tricampeonato un 27 de octubre. No se cuentan los campeonatos que terminaban a comienzos de año en las décadas de los 70 y 80.

Único club peruano en ganar un torneo corto de manera invicta

Más allá de los dos partidos que le restan por jugar, Universitario es el primer equipo nacional que se corona campeón de un torneo corto de forma invicta. Falta definir si es que culmina la campaña sin perder, pero ya la coronación en sí la obtuvo con cero derrotas en su registro.

Universitario ganó en Tarma y se coronó tricampeón. Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR.

Unico club en ser campeón dos años consecutivos sin disputar play off

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que gana dos títulos nacionales consecutivos sin necesidad de disputar los play off. Y es el primer equipo que lo hace por tres ediciones sin que sea en año seguidos (también lo hizo en 2000).

Estadísticas: Son Datos No Opiniones y Ricardo Figueroa.