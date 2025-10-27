Tricampeón con Universitario puso en duda su continuidad para el 2026: "Darnos un tiempo"

Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025, logrando así el tricampeonato nacional bajo la dirección de Jorge Fossati. No obstante, el entrenador ofreció una entrevista y transmitió un mensaje sorpresivo que seguramente generará inquietud entre los seguidores merengues que ansiaban su continuidad en el club.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario, dio sorpresivo mensaje sobre su continuidad

Fossati brindó una entrevista a los periodistas desde la concentración del hotel y dejó en duda su continuidad para la temporada 2026 en Universitario.

Video: Líbero

"Esta es una administración nueva. Creo que sería adecuado, por nuestra parte, tomarnos un tiempo ambas partes para que cada uno pueda evaluar lo que debe hacer de aquí en adelante. Cuando llegue el momento, será necesario reflexionar y que ellos tomen una decisión", mencionó.

Las palabras de Jorge Fossati dejan en claro, como en anteriores ocasiones, que la actual administración de Franco Velazco no es la misma que la de Jean Ferrari, por lo que su continuidad está en veremos.

El entrenador uruguayo dejó en claro que lo mejor en esta etapa de transición entre el 2025 y 2026 es darse un tiempo con el club para que ambas partes vean lo mejor en beneficio de los hinchas que desean ver a Universitario como tetracampeón.

Video: Jax Latin Media

Por otro lado, quienes no dejaron de mostrar su apoyo a Fossati fueron los hinchas del cuadro merengue, pues desde la concentración le dieron sentidas palabras al estratega pidiéndole que se quede la siguiente temporada y que le agradecían por el tricampeonato.

Es importante mencionar que en esta temporada, la gestión del entrenador uruguayo como DT de Universitario ha sido muy eficiente, ya que ha logrado ser campeón en el Torneo Apertura y Torneo Clausura a falta de dos fechas para que acabe este último.