¿Se despide? Figura de la 'U' dio llamativo mensaje tras el tri: "Gané todo lo que tenía que ganar"

Universitario de Deportes finalmente le dio toda una alegría a sus hinchas luego de lograr el tricampeonato nacional. Los cremas ganaron 2-1 a ADT de Tarma en condición de visita, resultado que les permitió llegar a su estrella 29. Terminado el encuentro, un destacado jugador dejó una emotivo mensaje. ¿Se va?

Futbolista de Universitario dejó llamativo mensaje tras el tricampeonato

Uno de los futbolistas más identificados con la escuadra merengue es Edison Flores. El 'Orejas', declaró ante la prensa en el post partido, y recordó que su vuelta a Ate fue lo una de las decisiones más acertadas que tomó en su carrera profesional, toda vez que, ganó todo lo que se propuso esta temporada.

Edison Flores tuvo minutos en la victoria de Universitario ante ADT/Foto: Sebastián Blanco - URPI-LR

Del mismo modo, el volante ofensivo de la 'U' valoró de gran manera el 'Tri', y señaló que este nuevo título es totalmente justo debido a la gran campaña que tuvo el equipo dirigido por el técnico Jorge Fossati en el plano local.

"Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos el título con justa razón. Fuimos superiores durante todo el año. Aprovechamos los puntos que dejaron otros equipos. Fue una gran decisión poder venir. Gané todo lo que tenía que ganar", sostuvo.

(Video: GOLPERÚ)

Números de Edison Flores con Universitario esta temporada

Pese a que en los últimos encuentros del Clausura no fue titular, Flores se ganó la confianza de Fossati a lo largo de toda la temporada. De acuerdo a sus estadísticas, el mediocampista nacional disputó 35 compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Además en su cuenta personal tiene 5 anotaciones, 4 asistencias y un aproximado de 1976 minutos.

Valor en el mercado de Edison Flores

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el 'Orejas', Flores se cotiza actualmente en 900 mil euros en el mercado de pases a sus 31 años. En su mejor momento alcanzó los 4 millones de euros con Morelia y DC United en el 2020.