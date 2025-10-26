Universitario de Deportes se consagró campeón por tercera vez consecutiva desde el 2023 hasta el 2025. A pesar de tener ventaja en la tabla que indicaba que ya eran campeones, los jugadores siempre enfatizaban que aún faltaba. Por esa razón, Edison Flores salió al frente para transmitir un mensaje contundente al respecto.

Edison Flores y su fuerte dardo contra sus rivales tras salir tricampeón con Universitario

Tras finalizar sus celebraciones en el vestuario del Estadio Unión Tarma, Edison Flores fue entrevistado y consultado sobre el hecho histórico de haber salido campeones por tercera vez consecutiva en el fútbol peruano.

"Nos crearon una campaña diciendo que ya teníamos el campeonato, pero no nos la creímos. Fuimos fuertes y gracias a Dios tuvimos un equipo humilde. Jugamos cada partido como si fuera una final", manifestó.

Las palabras de Edison Flores fueron un comentario directo hacia los periodistas, ya que, según el volante, crearon una historia sobre que Universitario ya era campeón desde hace fechas.

Sin embargo, fue directo y reveló que el equipo no cayó en las provocaciones y nunca especuló de ser campeones porque sabían que aún faltaban fechas y equipos fuertes por vencer.

"No hablo de otros equipos, simplemente menciono que nos presionaron mucho, pero nos gusta jugar bajo presión", añadió Edison Flores frente a las cámaras de Líbero.

También dejó en claro que no le gusta hablar de otros equipos, pero que también entraron al debate y comenzaron con la presión del tricampeonato. No obstante, al conjunto de Universitario le gusta jugar en esas condiciones.

En claro, destaca que lo que dice Edison Flores es real, ya que durante las últimas fechas se les ha estado preguntando a futbolistas como Álex Valera, Aldo Corzo, entre otros, si ya se sienten campeones nacionales cuando la Liga 1 aún no ha concluido.

La respuesta clara y habitual fue que aún faltaban partidos por jugar, y cuando se concrete el campeonato, lo anunciarán con euforia, como ocurrió este domingo en Tarma.