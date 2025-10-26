0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
Universitario es tricampeón de la Liga 1

Jesús Castillo dejó atrás a Cristal tras salir tricampeón con Universitario: "La verdad..."

Jesús Castillo, volante de Universitario, reveló una incidencia con el club, dejando atrás su pasado con Sporting Cristal, club donde se formó y también fue campeón.

Luis Blancas
Jesús Castillo reveló que fichar por Universitario ha sido la mejor decisión de su vida
Jesús Castillo reveló que fichar por Universitario ha sido la mejor decisión de su vida | Composición: Líbero
Universitario de Deportes logró su ansiado tricampeonato nacional tras ganar 2-1 a ADT de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con esta victoria, varios jugadores salieron al frente para dar sus declaraciones en caliente, es por eso que uno de ellos fue Jesús Castillo, quien dejó atrás su pasado con Sporting Cristal y reveló un firme detalle por la crema.

Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima

PUEDES VER: Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza e imitan festejo

Jesús Castillo reveló que fichar por Universitario ha sido la mejor decisión de su vida

En conversación con el periodista de L1MAX, Gustavo Peralta Castillo, volante de Universitario, dio un categórico mensaje luego de coronarse tricampeón con el conjunto merengue.

Video: L1MAX

"La verdad, estoy muy contento por todo el esfuerzo de mis compañeros y por todo lo que pasamos estos meses. No es fácil jugar 3 partidos en poco tiempo y esto no lo he visto en ningún equipo. Yo venía con ritmo de fútbol, pero mis compañeros me apoyaron desde un inicio. Conozco el trabajo del profesor Fossati. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida", mencionó.

Las palabras de Jesús Castillo reflejan cómo se siente al estar en un equipo que compite contra todos, sin importar la cantidad de días o fechas cercanas que tengan en su haber.

También destacó que nunca antes había visto tanto compromiso en un plantel para salir tricampeón del fútbol peruano, obteniendo como recompensa el Torneo Clausura.

Por último, al llegar al equipo a mitad del 2025 desde Portugal, llegaba con ritmo de fútbol, pero de todas formas sintió el apoyo del comando técnico liderado por Jorge Fossati y el equipo completo.

Además, Jesús Castillo reveló que fichar por Universitario de Deportes ha sido la mejor decisión de su vida, dejando atrás a su exequipo Sporting Cristal, club donde se formó y también salió campeón.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

