Futbolistas de Universitario celebran y mandan pícaro mensaje: "Les ganamos hasta en canicas"

Gracias a su victoria sobre ADT en Tarma, Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y desató la euforia de toda su hinchada. En ese sentido, quienes también se mostraron sumamente animados fueron los futbolistas, quienes se juntaron para celebrar en el camerino y soltaron polémicos comentarios sobtra los rivales, aunque muchos creen que las palabras eran para Alianza Lima.

En una transmisión en redes sociales, mientras festejaba con sus compañeros, Aldo Corzo aparece diciendo lo siguiente: "Tres veces, que digan lo que quieran. Sigan llorando". A su lado aparecen Álex Valera y Edison Flores quienes repiten las palabras y se burlan de, al parecer, su máximo rival en la historia que tuvo que ver por tercer año consecutivo como la 'U' se consagró como monarca nacional y ahora apunta al tetracampeonato.

Al instante, en el mismo clip, sale Rodrigo Ureña y comienza a arengar junto a los otros jugadores de Universitario de Deportes, para después soltar un comentario incluso más picante que el anterior mencionado. "Les ganamos hasta en las canicas", precisó el mediocampista chileno que previamente ya había soltado un fuerte mensaje para las cámaras de L1 MAX. De inmediato el video se volvió tendencia en las redes sociales.

Como sabemos, el máximo rival que tiene la 'U' es Alianza Lima, con quien conforma el clásico del fútbol peruano. Por ello, es común que los jugadores e hinchas ahora hagan bromas contra los "del frente" y así será hasta que inicie la temporada 2025 de la Liga 1. Los cremas apuntan al tetracampeonato y pueden acabar con el refrán de los blanquiazules que alegan ser los únicos con ese logro en todo el Perú.

Rodrigo Ureña dejó fuerte mensaje

Luego del tricampeonato, el 'Pitbull' brindó algunas palabras para L1 MAX y se mostró emocionado hasta las lágrimas, pero lo más sorprendente fueron sus declaraciones. "En tres años nadie nos pudo ganar. Que sigan llorando, que sigan inventando excusa. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio. Desde que estoy acá viven llorando y preocupados de lo que hacen los de al frente", indicó Rodrigo Ureña.