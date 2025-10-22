0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Campeón del mundo firmará con Alianza Lima para la temporada 2026: "Cerrar acuerdo..."

Líbero conoció que en los próximos días, la directiva de Alianza Lima se reunirá con destacado jugador, que salió campeón del mundo, para cerrar acuerdo para el 2026.

Jesús Yupanqui
Campeón del mundo cerca de firmar con Alianza Lima para la próxima temporada
Campeón del mundo cerca de firmar con Alianza Lima para la próxima temporada
Si bien la temporada aún no terminó, en Alianza Lima ya están planificando lo que será el 2026. Antes de pensar en fichajes, el club buscará renovar a sus principales figuras. Como lo adelantaron, el 70% del plantel seguirán en La Victoria.

Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025

Una de las dudas que tienen los hinchas es sobre la presencia de Paolo Guerrero. El delantero expresó su deseo de continuar en el equipo de sus amores, pero su prioridad es cerrar bien la temporada.

Líbero señaló en su edición impresa que Paolo Guerrero informó a la directiva de Alianza Lima su intención de renovar su vínculo contractual por todo el 2026. El deseo del 'Depredador' es salir campeón con el equipo de sus amores.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es la gran figura de Alianza Lima

"La dirigencia de Alianza Lima se reunirá para cerrar acuerdo", puntualizó. Paolo Guerrero es uno de los referentes en el conjunto blanquiazul, además, su nivel en este 2025 fue positivo, es uno de los goleadores del equipo.

Paolo Guerrero: "He sido campeón del mundo"

Paolo Guerrero no dudó en responder a las personas que le critican por su edad (41 años). Fiel a su estilo, el ex delantero de Bayern indicó que ganó el Mundial de Clubes y cuando logren eso que lo llamen.

"Por favor, quién puede hablar, no seas malo, he sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo, a la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hable, cuando jueguen al nivel, que me llamen por teléfono", indicó.

