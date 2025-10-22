Suena como el gran fichaje de Alianza para el 2026 y ahora un club grande quiere comprar su pase

Alianza Lima ya planifica de gran manera su plantel para la siguiente temporada, mientras sigue enfocado en sumar todos los puntos posibles en la tabla Acumulada de la Liga 1 2025. Bajo ese escenario, un delantero de la selección peruana que juega en el extranjero, suena como posible contratación de los blanquiazules, pero un club grande también lo quiere.

Club grande quiere comprar el pase de delantero que suena en Alianza Lima

En las últimas horas el nombre del atacante de América de Cali, Luis Ramos viene siendo vinculado al elenco íntimo con miras al 2026. Por lo que, en su canal oficial de YouTube, el periodista José Varela reveló haber tenido contacto con una fuente exclusiva, que le confirmó la intención de los 'Diablos Rojos' sobre comprar su carta pase a fin de año. Con ello, se ve lejana la posibilidad que refuerce al cuadro de Néstor Gorosito.

América de Cali quiere comprar el pase de Luis Ramos a final de temporada/Foto: X

"He preguntado y lo que tengo de primera mano es que el jugador (Luis Ramos) está con contrato en América de Cali de Colombia, lo que yo se de muy buena fuente es que la idea de América de Cali es hacer uso de la opción de compra porque pertenece a Cusco FC. Me dijeron Dios mediante en diciembre eso se va a producir, así que por ahí no va el tema con Alianza Lima", precisó.

(Video: YouTube José Varela)

Luis Ramos tiene contrato con América de Cali hasta fines de 2025

El delantero de 25 años se encuentra a préstamo en el elenco que dirige David González, hasta finales de la actual temporada. Pero con lo antes mencionado, hay altas chances de que el futbolista permanezca en el fútbol colombiano.

Respecto a sus números, Ramos tiene en su cuenta personal un total de 44 compromisos con la camiseta de los 'Diablos Rojos' entre la Liga BetPlay 2025 y la Copa Conmebol Sudamericana, de los cuales también registra 11 dianas, 3 asistencias y 2340 minutos en promedio.

¿En cuánto se cotiza Luis Ramos?

Según su presente con América de Cali, el joven atacante ostenta unos 750 mil euros en el mercado de pases, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt. Aquella cifra es la más alta en su carrera tras su debut oficial.