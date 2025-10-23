- Hoy:
¡Oficial! Alianza Lima anunció la renovación de Néstor Gorosito por todo el 2026
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, confirmó la continuidad de Néstor Gorosito al frente de los blanquiazules para la temporada 2026.
Es oficial. Alianza Lima anunció la renovación de Néstor Gorosito como su entrenador y seguirá al frente del cuadro victoriano por todo el 2026, así lo anunció Franco Navarro, director general del club, en conferencia de prensa que se realizó en el estadio Alejandro Villanueva.
La continuidad del estratega argentino está respaldada por la importante campaña a nivel internacional en este 2025, donde llegó a disputar hasta 18 partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, una marca histórica para el cualquier equipo nacional.
"La renovación de Pipo obedece a un análisis integral del área deportiva respaldado por Fernando Cabada. Es una decisión que se tomó por todo lo que se vivió, cuyo proyecto inició en diciembre de 2024. Fue un año internacional inolvidable", dijo el popular 'Pepón' en rueda de prensa.
Sin embargo, la deuda del 'Pipo' fue a nivel local. Casi sin chances de ser campeón del Torneo Clausura, situación que ha generado las críticas desde un importante sector de aficionados blanquiazules que pedían un nuevo estratega.
Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima
Contando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Néstor Gorosito ha dirigido 50 partidos con Alianza Lima y el saldo es el siguiente: 25 victorias, 13 empates y 12 derrotas.
