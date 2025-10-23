Rebagliati lanza dura crítica a fichaje de Alianza Lima para el 2026: "Va a mirar desde afuera"

En Alianza Lima se viene trabajando sobre la idea de tener a nuevos jugadores para el siguiente año y pelear el campeonato local tras varios años sin alzar el título nacional. En ese sentido, se especula de la llegada de un delantero, pero que Diego Rebagliati no ve con buenos ojos por su estilo de juego.

Luis Ramos es uno de los nombres que viene sonando para reforzar a Alianza Lima la próxima temporada. Para muchos hinchas, Barcos y Guerrero ya han cumplido su etapa en el club, pero a pesar de las críticas, estos dos futbolistas siguen marcando goles importantes para los blanquiazules.

Rebagliati critica posible llegada de Luis Ramos a Alianza

Tras los rumores que vinculan el nombre de Luis Ramos, jugador del América de Cali, por su llegada a Alianza Lima, Diego Rebagliati dio su opinión respecto a lo que podría pasar si finalmente este jugador de 25 años ficha por el club victoriano.

"Se habla del chico Luis Ramos que lo podrían ir a comprar a América de Cali o comprárselo a Cusco. Bueno, si viene Ramos va a ser el tercer delantero. Así paguen un millón de dólares, Ramos no va a sentar a Barcos ni a Paolo. No tengo ninguna duda de que Ramos así sea delantero de la Selección, viene a Alianza y juega Guerrero, juega Barcos y Ramos se convierte en Succar. No le da a Ramos para pelear con ese nivel de jugadores, es cierto que en unos partidos te puede dar más, pero a la hora que entren los otros dos y empiecen a hacer goles, Ramos va a tener que mirar desde afuera", indicó Rebagliati.

Valor de Luis Ramos

Tras haber pasado por clubes como Los Chanks, Cusco FC y Carlos A. Mannucci, Luis Ramos está actualmente en el América de Cali de Colombia y su valor es de 750 mil euros, según el portal de Transfermarket.