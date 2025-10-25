¿Se va? Revelan fecha límite para que Alianza Lima compre a importante figura extranjera

Alianza Lima arrancó con todo la planificación con miras a la temporada 2026 tras quedar fuera de la lucha por el título nacional este año. Los primeros en renovar han sido Eryc Castillo y el DT Néstor Gorosito, pero también se viene trabajando en la permanencia de las figuras del plantel y los posibles fichajes. Ante ello, se dio a conocer hasta cuándo tienen plazo los blanquiazules para comprar a destacado jugador extranjero.

En la presente campaña, el cuadro 'Íntimo' se hizo con los servicios de Alan Cantero para reforzar el ataque para la Liga 1 y su participación en torneos internacionales. El extremo argentino llegó cedido por Godoy Cruz de su país, club con el cual todavía no han comenzado negociaciones en tienda aliancista de cara al año entrante.

Con este panorama, el 'Tomba' reveló que los de La Victoria tienen como fecha límite el 15 de noviembre para ejecutar la opción a compra que establece en el contrato entre ambas partes si quiere seguir contando con el polifuncional jugador, señaló el periodista Gerson Cuba. Además, han tomado la postura de no ampliar el préstamo y considerar un traspaso definitivo.

Alianza Lima tiene hasta el 15 de noviembre para ejecutar la clausula de compra de Alan Cantero. Foto: Alianza Lima

"Para los que me consultan por Alan Cantero: Alianza Lima no ha tenido comunicación con Godoy Cruz para hacer efectiva la compra. El plazo de la opción vence el 15 de noviembre. El equipo argentino no contempla extender el préstamo; solo consideraría una venta", publicó el citado comunicador en sus redes sociales.

¿Cuándo vence el contrato de Alan Cantero con Godoy Cruz?

De acuerdo a información del portal internacional especializado en fichajes, Transfermarkt, el delantero de 27 años tiene contrato vigente con Godoy Cruz hasta diciembre del 2025, razón por la cual buscan su venta para obtener una ganancia antes del término de su vínculo con la institución.

Alan Cantero y sus números con Alianza Lima este 2025

Pese a sufrir algunas lesiones que impidieron tener más participación, Alan Cantero es uno de los refuerzos más destacados que tuvo Alianza Lima este 2025. Hasta el momento, ha disputado 1523 minutos en 28 partidos en todas las competiciones, marcando cinco goles y dando cuatro asistencias.