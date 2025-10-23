- Hoy:
¡Atención! Alianza Lima le rescindió contrato y ahora suena para llegar a Boca: "Quiere a..."
¡Sorpresivo! Alianza Lima prescindió de sus servicios, sin embargo, ahora se perfila como opción para llegar a Boca Juniors de Argentina. Te contamos de quién se trata.
Boca Juniors iniciará una nueva era en el 2026, y es que tras el fallecimiento del argentino Miguel Ángel Russo, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme se encuentra en la búsqueda de su reemplazo oficial. De momento, Claudio Úbeda está como entrenador interino, pero ya empiezan a sonar algunas opciones en el 'Xeneize'.
PUEDES VER: Alianza Lima tiene en la mira a delantero internacional que juega en Chile para 2026: "Gusta..."
Ex Alianza Lima en la mira de Boca Juniors para la próxima temporada
Durante los últimos días, hizo noticia el nombre del técnico de Peñarol de Uruguay, Diego Aguirre debido a las declaraciones que brindó el expresidente del 'Carbonero', Juan Pedro Damiani en el programa 'Horas Después'. Según contó, desde el elenco 'Azul y Oro' le hicieron saber su intención de poder contar con los servicios del ex Alianza Lima a lo que no dejó de mostrar su sorpresa.
"Sé que Boca quiere a Aguirre, no me lo dijo él, me preguntaron desde Boca. Les dije que no se lo lleven porque para nosotros es muy importante, pero es ideal para Boca. Igual, yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River o Bianchi en Boca. Él se queda a vivir si quiere, está a 15 minutos de su casa. Boca está bien, es la adrenalina, pero no creo que se vaya", precisó el exmandamás del conjunto charrúa.
Diego Aguirre en la mira de Boca Juniors para la próxima temporada
Bajo ese escenario, este jueves 23 de octubre, el actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio rompió su silencio y a través de una comunicación con 'Carve Deportiva' de Esto es Fútbol aclaró el futuro del estratega de 60 años. En principio, el directivo del cuadro 'Aurinegro' evidenció su asombro debido a los rumores que lo acercan al 'Xeneize', además, descartó que hoy en día exista algo concreto.
"Me llegó la captura de pantalla de 900 personas, pero no tengo el contexto. No sé si es una oferta o un interés. No es algo que me inquiete porque será un tema para el verano", sostuvo.
Finalmente, Ruglio fue tajante respecto a la continuidad de Aguirre en el equipo 'Mirasol' para 2026. "Diego decidirá lo que quiera hacer y lo que haga lo vamos a respetar. Sería extraño, pero no lo descarto. Conociéndolo, no se le cruza por la cabeza hoy nada de eso con todo lo que Peñarol se está jugando. Es más, hasta me ha pedido jugadores para el año que viene", sentenció.
Alianza Lima rescindió contrato a Diego Aguirre en el 2007
En la temporada 2007, Alianza Lima decidió rescindir contrato al entrenador uruguayo Diego Aguirre ya que los blanquiazules atravesaban una irregular campaña en el campeonato local. La noticia sobre su salida llegó luego de la derrota frente a Cienciano por un marcador de 2-1.
