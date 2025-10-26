¿Lo pidió para Alianza Lima? Mr. Peet quedó rendido ante jugador de Universitario: "Superioridad"

Con la reciente victoria de Cusco FC ante Atlético Grau, Universitario de Deportes está obligado a sumar de a tres en su visita a ADT, HOY domingo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Jorge Fossati llegarán con los ánimos a tope luego de derrotar a Sporting Cristal en el clásico moderno en donde brillaron varias de las figuras del cuadro merengue.

Mr. Peet elogió a futbolista de Universitario previo al partido ante ADT

Jairo Vélez, fue protagonista de la jugada que terminó sentenciando el partido. Debido a su desequilibrio, el ecuatoriano se las ingenió para asistir a Álex Valera quien luego se lució con un soberbio golazo frente a los rimenses. En ese sentido, durante el programa de YouTube, Madrugol, el periodista deportivo Peter Arévalo resaltó la labor del mediocampista extranjero.

Jairo Vélez viene brillando en el once titular de Universitario/Foto: Instagram

"Jairo Vélez y esto marca siempre, cuando tu tienes un equilibrio equiparado en número, que te marca la diferencia es decir que se atreve a hacer el uno contra uno y Jairo Vélez va y hace, se juega la individual", manifestó.

Sobre ello, el comunicador también decidió destacar de gran manera el nivel que viene mostrando el ex César Vallejo en el elenco estudiantil, incluso señaló que es un futbolista "diferente" ya que con una acción en particular puede marcar la diferencia en el partido.

"Cuando tu tienes un jugador que hace y se juega la individual, además la ejecuta bien y limpia jugadores, te va a generar una superioridad numérica. Se sacó a cuatro, la jugada toda es de Vélez. A partir del equilibrio que logras, quienes marcan la diferencia son los jugadores distintos, los que pueden generar el uno contra uno", finalizó.

Jairo Vélez y sus números con Universitario esta temporada

Tras su arribo a Universitario esta temporada, el ecuatoriano Jairo Vélez registra oficialmente un total de 34 duelos por el Torneo Apertura, Clausura y Copa Conmebol Libertadores. Además, en vista de su auspicioso presente, cuenta con 3 anotaciones, 2 asistencias y un aproximado de 1,362 minutos.